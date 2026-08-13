Grâce au Nintendo Switch Online et ses packs additionnels, les abonnés peuvent profiter de nombreux jeux issus principalement de l'histoire de Nintendo. Aujourd'hui, les abonnés sur Nintendo Switch 2 peuvent profiter de Super Mario Sunshine dans leur catalogue GameCube, un jeu absolument culte considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux Mario de tous les temps.

Super Mario Sunshine rejoint enfin le catalogue Gamecube sur Nintendo Switch 2

Pour les fans de Mario, ce jeudi 13 août 2026 est à noter d'une croix blanche puisque l'excellent Super Mario Sunshine rejoint enfin le catalogue GameCube exclusif aux abonnés sur Nintendo Switch 2. Avec une note de 92/100 sur Metacritic et un score utilisateur de 8.2, c'est l'un des jeux Mario les mieux notés et pour certains joueurs, c'est tout simplement l'un des meilleurs de la licence, toutes générations confondues. Sur la scène speedrun, c'est même un favori avec Mario 64. Il rejoint donc aujourd'hui le catalogue des jeux GameCube auquel vous pouvez avoir accès exclusivement sur Nintendo Switch 2 si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Super Mario Sunshine : Un jeu de plateforme culte et adoré par les fans sorti en 2002. C'est l'un des meilleurs jeux Mario de tous les temps, un phénomène sur Gamecube à l'époque

Un jeu Mario à tester absolument

Super Mario Sunshine fait partie de ces jeux cultes qu'il faut au moins avoir essayés une fois, alors pourquoi pas sur Nintendo Switch 2 ? On retrouve notre plombier moustachu sur l'île Delfino avec certains de ses plus fidèles amis pour prendre des vacances. Un repos de courte durée puisqu'un petit malin vient saccager l'île avec des graffitis, absorbant en même temps le pouvoir du soleil. Accusé à tort, Mario n'a pas d'autre choix que de partir à l'aventure pour laver son nom et trouver le responsable. Le gameplay de Mario Sunshine fait partie des meilleurs de la série, notamment grâce à une 3D de qualité, d'excellentes idées et des mécaniques bien huilées qui reposent en partie sur le canon à eau qu'utilise Mario pour nettoyer l'île, combattre et résoudre des puzzles. Un jeu frais et qui plus est vraiment beau à l'époque. À vrai dire, il garde toujours son charme malgré toutes ses années.