Il a rendu tout le monde accro sur Nintendo Switch en 2023, et il fera très prochainement son grand retour sur Nintendo Switch 2 : oui, la suite de Suika Game est en approche !

Il y a parfois des jeux qu’on ne voit absolument pas arriver et qui, sans crier gare, parviennent pourtant à s’imposer comme de véritables phénomènes. Suika Game en fait assurément partie. Lorsqu’il est sorti sur Nintendo Switch en octobre 2023, le titre d’Aladdin X est rapidement devenu très populaire auprès des joueurs. Il faut dire aussi qu’en dehors de son prix dérisoire, ce jeu de réflexion inspiré d’un jeu web chinois a un côté extrêmement addictif. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il sera très bientôt possible d’en profiter davantage sur Nintendo Switch 2.

Suika Game Planet annoncé sur Nintendo Switch 1 & 2

En effet, comme nous avons pu l’apprendre lors du dernier Nintendo Direct, Aladdin X compte bien capitaliser sur le succès du titre avec le développement d’une suite, Suika Game Planet, dont la sortie a été annoncée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour l’hiver 2025. D’ici quelques semaines à peine, la combinaison de fruits pourra ainsi reprendre de plus belle, toujours dans le même objectif : obtenir une jolie pastèque. Suite oblige, Suika Game Planet profitera toutefois de quelques nouveautés pour l’occasion.

« Cette fois, les fruits tombent au centre d’un cercle et vous pouvez les lâcher depuis n’importe quel angle ! Cette nouvelle formule va vous faire tourner la tête » nous promet-on notamment. Mais ce n’est pas tout. Ce nouvel opus intègrera également la Super Évolution, qui démarrera à partir du moment où l’on combine les fruits un certain nombre de fois. « Lorsqu’elle est active, vous gagnez des points bonus selon le nombre de fruits combinés » expliquent les créateurs de Suika Game Planet, bien décidés à accentuer le côté stratégique du jeu.

Enfin, cerise sur le gâteau, Aladdin X a profité de l’occasion pour confirmer que la version Nintendo Switch 2 prendra en charge le multijoueur local grâce à la fonctionnalité GameShare. En d’autres termes, jusqu’à quatre joueurs pourront unir leurs forces pour combiner les fruits dans Suika Game Planet. En attendant, n’oubliez pas que le premier opus reste disponible pour la modique somme de 2.99€ sur Nintendo Switch 1 & 2, ou de 5.24€ pour ceux qui désirent profiter du mode multijoueur. Mais attention, on vous le répète : c’est très addictif… À vos risques et périls, donc.