Un jeu de survie culte depuis plus de dix ans s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2. Cerise sur le gâteau : sa suite sortira en même temps.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les possesseurs de Nintendo Switch 2 qui attendaient ce jeu culte et sa suite encensés depuis plus de dix ans. Un communiqué officiel du studio Krafton vient d'annoncer la sortie à venir de Subnautica et son spin-off Subnautica Below Zero sur la console de Nintendo. Beaucoup de nouveautés sont à prévoir, notamment du côté des performances.

Depuis sa sortie en 2014, Subnautica est unanimement encensé pour ses mécaniques de survie et son univers aussi envoûtant qu'effrayant. Après avoir créé la licence Natural Selection, le studio Unknown Worlds a en effet posé sa patte sur le genre de la survie. Et avec brio. Cependant, Subnautica et sa suite Subnautica Below Zero n'étaient pour le moment disponibles que sur la première génération de Nintendo Switch. Ce ne sera plus le cas à compter du 17 février.

Subnautica se jette à l'eau sur Switch 2 le 17 février prochain

L'éditeur Krafton et le studio Unknown Worlds viennent en effet de publier un communiqué de presse annonçant la sortie prochaine des deux titres sur Nintendo Switch 2. Ces portages devraient permettre de tirer avantage des performances de la dernière console de Nintendo, avec notamment :

Le support du 1440p en version dockée, et 1080p en version portable

Jusqu'à 60 images par seconde , peu importe le mode de jeu

, peu importe le mode de jeu Des contrôles améliorés et une meilleure immersion

La possibilité d'utiliser les Joy-Con comme souris à la première personne

L'image d'annonce de Subnautica et sa suite sur Nintendo Switch 2.

L'autre bonne nouvelle, c'est que les joueurs qui possèdent déjà les jeux sur la première Nintendo Switch n'auront pas besoin de repasser à la caisse. Le studio a annoncé que la mise à jour vers la version Nintendo Switch 2 sera gratuite.

On rappelle d'ailleurs que dans le même temps, le studio Unknown Worlds travaille toujours sur Subnautica 2. Une suite plus ambitieuse, plus velue dans son contenu et toujours attendue pour cette année. Mais malheureusement, c'est également une suite dont le développement est loin d'être un long fleuve tranquille. Le jeu a été repoussé, après d'importants soucis en interne.