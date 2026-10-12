Depuis son lancement, la Nintendo Switch 2 accueille progressivement plusieurs mastodontes de ces dernières années, quand d’autres se font patiemment attendre. La version de Crimson Desert se fera attendre un peu, les remakes de Resident Evil arrivent dans quelques jours quand Call of Duty Modern Warfare 4 signera le grand retour de la licence sur la plateforme de Nintendo. Et au jeu des portages, Bethesda est un bon client. Après The Elder Scrolls Oblivion et Indiana Jones et le Cercle Ancien, il se murmure depuis longtemps que le géant américain allait renforcer sa présence sur Nintendo Switch 2 avec un autre gros RPG de son catalogue : Starfield. Mais selon les derniers bruits de couloir, le « Skyrim dans l’espace » aurait rencontré beaucoup d’obstacles pour que son portage sur la console soit sérieusement compromis. Explications.

Le portage Nintendo Switch 2 de Starfield pourrait ne jamais sortir

NateTheHate, un insider réputé et bien informé lorsqu’il s’agit des portages sur la console, a ainsi refroidi les ardeurs des explorateurs galactiques qui espéraient découvrir la nouvelle licence de Bethesda depuis leur Nintendo Switch 2. Selon ses informations, le portage de Starfield aurait accumulé les difficultés et « s'est heurté à de nombreux obstacles », au point que le projet pourrait avoir été mis de côté pour le moment. « Je ne sais pas s'il a été mis en arrêt pour l'instant, mais cela ne m'étonnerait pas », a-t-il expliqué sur Twitter. Plus inquiétant encore, il n’exclut pas une annulation pure et simple de la version Nintendo Switch 2 de Starfield. Pour l’heure, elle n'a toujours pas été officialisée par Bethesda.

Car si les rumeurs persistent depuis août 2025, l’éditeur américain n’a toujours pas confirmé son existence. Il faut dire que le chantier est particulièrement périlleux. D’autant que le studio n’est toujours pas parvenu à concevoir une version « Steam Verified » en trois ans. L’éditeur n’a donc jamais annoncé de version Nintendo Switch 2 de son RPG, donc, comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Elles font cependant écho aux derniers retours d’un autre insider bien connu, Shinobi602, qui évoquait également des retards internes successifs, ce bien avant les dernières vagues de licenciement massifs.

©Bethesda

Un jeu en monde ouvert trop ambitieux ou trop coûteux ?

Pourtant, la Nintendo Switch 2 a déjà accueilli des productions en monde ouvert autrement plus ambitieuses comme Cyberpunk 2077, FF7 Rebirth ou encore Hogwarts Legacy au prix de nombreuses concessions graphiques. Le producteur de la trilogie de remakes Final Fantasy 7 expliquait justement que le gameplay prévalait sur tout le reste. Starfield n’a jamais été un véritable étalon graphique mais la générosité de sa proposition pourrait en effet rendre la tâche plus ardue, notamment avec le côté procédural. Entre la gestion des chargements, les performances et la stabilité générale, le chantier pourrait être colossal. Pourtant, vu comment les ventes de Starfield ont décollé lors de sa sortie sur PS5, trônant dans le top des ventes à ce moment, difficile de ne pas y voir une opportunité. Mais encore faut-il que les coûts soient raisonnables.

Source : NateTheHate