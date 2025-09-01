Après Elden Ring à la Gamescom, un autre titre majeur de ces dernières années a pu être approché sur Nintendo Switch 2 à l’occasion de la PAX West, et les premiers retours ne sont vraiment pas bons.

Si le nerf de la guerre de la Nintendo Switch 2 reste naturellement ses exclusivités, beaucoup de regards restent tout de même tournés vers l’arrivée en masse des éditeurs tiers, qui sont nombreux à vouloir porter leurs plus gros titres sur la nouvelle machine de Nintendo. Et si cela tend à fonctionner dans certains cas, comme le montrent le succès de Cyberpunk 2077 ou encore les premiers retours concernant Final Fantasy 7 Remake, dans d’autres, c’est plus compliqué. Elden Ring a pu en témoigner lors de la Gamescom, et il n'est visiblement pas le seul.

Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, ça ne sent pas bon

À l’occasion de la PAX West, qui a ouvert ses portes à Washington le 30 août dernier, de nombreux médias ont en effet pu approcher Star Wars Outlaws, dont la sortie est prévue pour le 4 septembre prochain sur Nintendo Switch 2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les premiers retours sont loin d’être positifs. « Je vais être honnête avec vous, Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, c’est assez compliqué » révèle par exemple Steve Bowling, de la chaîne GVG sur YouTube. « Il y a beaucoup de technologies sympas dans [le jeu], mais elles semblent venir au détriment de la résolution et du framerate ».

Car l’un des principaux problèmes du jeu, en l’état, semble bien être son incapacité à maintenir un 30 FPS stable durant l’expérience. « Malheureusement, Star Wars Outlaws tourne vraiment mal sur Nintendo Switch 2, et je ne pense même pas en avoir vu le pire » assure le créateur, qui n’a pas eu accès aux zones les plus ouvertes du jeu dans le cadre de sa démo. Mais même en étant limité à une séquence se déroulant à bord du Destroyer Stellaire, il n’a pas échappé à « des chutes parfois brutales », ce qui l’inquiète d’autant plus qu’il s’agissait probablement de la version finale du jeu sur Nintendo Switch 2.

Alors certes, Bowling reconnait que cette version Nintendo Switch 2 « peut paraître impressionnante par moments », notamment grâce à l’utilisation de certains effets de lumière, mais les problèmes de fluidité et de résolution restent bien trop importants pour en faire un bon portage. D’ailleurs, tout porte à croire qu’Ubisoft en a pleinement conscience, puisque Star Wars Outlaws était comme par hasard le seul jeu qu’il était interdit de filmer sur le salon. Coïncidence ? Sans doute pas. Autant dire que ça n’annonce rien de bon pour la sortie du jeu sur Switch 2, donc…

Source : GVG