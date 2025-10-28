Préparez-vous à avoir des étoiles plein les yeux. Depuis son lancement en juin dernier, le catalogue de la Nintendo Switch 2 gonfle doucement mais sûrement. Il a déjà accueilli certains des gros jeux récents, y compris le dernier représentant d'une saga transmédia de légende. Vous pouvez même l'essayer de manière totalement gratuite à présent, une initiative sans risque qui vous permettra de savoir si, oui ou non, vous avez envie de concrétiser l'achat complet ensuite.

Ce gros jeu de 2024 se laisse essayer gratuitement sur Nintendo Switch 2

Un bon plan de plus sur Nintendo Switch 2 ! En plus des soldes qui ont cours jusqu'à ce week-end sur la boutique de votre console, un des gros jeux de son catalogue se laisse désormais essayer gratuitement. Ubisoft vient en effet de publier une démo pour l'une de ses dernières grosses productions parue en 2024. Il s'agit de Star Wars Outlaws, le fameux jeu d'action-aventure en open-world qui vous place dans la peau d'une chasseuses de prime.

Dans cette aventure inédite prenant place dans la célèbre franchise de George Lucas, vous incarnez une certaine Kay Vess qui a des airs de Han Solo. L'histoire se déroule entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Elle convoque en plus des lieux et personnages iconiques des films, à l'instar de Tatooine ou encore d'un certain Jabba le Hutt. Alors, quand la Nintendo Switch 2 est arrivée, il semblait évident que Star Wars Outlaws rejoigne son catalogue.

Moins de deux mois après son arrivée sur Nintendo Switch 2, Star Wars Outlaws propose donc une démo gratuite. Même pas besoin d'avoir un abonnement au Nintendo Switch Online pour en profiter. Il vous suffit de vous rendre sur la fiche du jeu dans l'eShop. Vous y trouverez la mention de cette démo, que vous pourrez alors télécharger. Une fois cela fait, profitez de jusqu'à 3 heures de jeu pour découvrir les débuts de cette aventure intergalactique. Notez seulement que votre progression ne sera pas transférée vers le jeu complet si vous procédez ensuite à son achat.