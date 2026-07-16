Un autre grand RPG de Square Enix vient de surgir de nulle part sur Nintendo Switch 2, mais avec encore le même problème majeur pour de nombreux joueurs.

Alors que Square Enix a tout récemment annoncé que la Nintendo Switch 2 recevra la visite en octobre 2026 d'Octopath Traveler 1 et Octopath Traveler 2, mais sans édition physique, voilà que le géant japonais déploie un autre grand RPG de son portfolio sur la dernière console de Big N : Star Ocean The Second Story R... avec le même problème d'absence de version physique. Et ce n'est malheureusement pas le seul écueil qui dérange les joueurs de Switch.

Star Ocean The Second Story R disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2

Square Enix continue de soutenir la Nintendo Switch 2 en alimentant son catalogue de nouveaux titres et en l'occurrence de portages, puisqu'il est question cette fois de Star Ocean The Second Story R, déjà sorti sur la première Switch, et qui est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop au prix de 49,90 euros. Si la description de la boutique ne précise pas d'emblée quelles sont les améliorations de ce portage, le jeu devrait au moins offrir une résolution supérieure sur Nintendo Switch 2.

Un nouveau grand RPG de Square Enix sur la dernière console de Nintendo, et encore le même problème

Malheureusement, la bonne nouvelle de ce portage sur Nintendo Switch 2 d'un grand classique de Square Enix s'accompagne de plusieurs déceptions pour de nombreux joueurs. Tout comme pour Octopath Traveler 1 et 2 annoncés plus tôt cette semaine, il n'existerait en effet a priori pas de version physique, ni de programme de mise à niveau pour la version Switch actuelle. De plus, les données de sauvegarde ne sont pas transférables entre les deux consoles.

En substance, si vous disposez déjà de Star Ocean Second Story R sur la première Switch, grand bien vous en fasse, mais Nintendo et Square Enix attendent de vous que vous déboursiez 50 euros supplémentaires pour avoir le droit de jouer à son portage Nintendo Switch 2, qui plus est dans un format uniquement dématérialisé. Dans un climat tendu sur le sujet suite à l'annonce choc de PlayStation au début du mois à propos de la mort programmée du support de la fabrication des disques en janvier 2028, voilà donc une annonce de Square Enix qui laisse un goût quelque peu amer.

Source : Nintendo eShop