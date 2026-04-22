Une exclusivité un peu oubliée de la Nintendo Switch 2 s'est récemment rappelée à notre bon souvenir avec l'annonce de sa date de sortie et un petit twist pour sa licence d'origine.

Un an après la fin du support officiel du dernier titre en date de la plus récente licence exclusive de Big N et l'annonce d'un nouveau jeu pour lui succéder, la Nintendo Switch 2 s'apprête donc justement à accueillir en exclusivité cette nouvelle mouture dans une autre forme pour faire varier les plaisirs, mais en gardant tout de même une partie de son héritage malgré tout. Un nouveau coup de peinture fraîche bienvenu ?

Une couche de peinture datée pour une prochaine exclusivité Nintendo Switch 2

Si beaucoup avaient quelque peu oublié son existence, la dernière licence exclusive en date de Big N fait à nouveau parler d'elle alors qu'un nouveau jeu va débarquer prochainement sur Nintendo Switch 2 : Splatoon Raiders. Ce nouveau jeu Splatoon est en réalité davantage un spin-off qu'une suite principale de la franchise après Splatoon 3, offrant une expérience de tir principalement axée sur le mode solo.

Ce nouveau jeu de la licence à venir exclusivement sur Nintendo Switch 2 permet aux joueurs d'incarner un mécanicien parcourant les mystérieuses îles Spirhalite dans une aventure principalement solo. Les joueurs pourront personnaliser l'apparence de leur mécanicien, ainsi que son équipement de combat. Ils pourront également utiliser divers gadgets mécaniques et armes à encre pour affronter les Salmonoïdes et mener des raids afin de récupérer encore plus de butin. Le joueur pourra également faire la connaissance de divers personnages hauts en couleur qui seront par ailleurs disponibles sous forme de nouvelles figurines Amiibo à venir pour accompagner le jeu.

Malgré une orientation principalement solo, comme l'illustre la bande-annonce ci-dessous, Splatoon Raiders proposera également un mode multijoueur coopératif jusqu'à trois joueurs en ligne. Nous devrions en apprendre davantage sur le mode multijoueur avant sa sortie exclusivement sur Nintendo Switch 2 prévue le 23 juillet 2026 dans une édition numérique ainsi que physique, mais une fois encore au prix de 10 euros supplémentaires.

Source : Nintendo