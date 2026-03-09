Tandis que le catalogue de la Nintendo Switch 2 se garnit peu à peu de grosses exclusivités, dont le récemment sorti et très bien accueilli Pokémon Pokopia, la nouvelle console de Big N profite également d'une fiche technique plus puissante que son illustre grande sœur pour accueillir des jeux issus d'éditeurs tiers. Cela sert le double intérêt de permettre à des joueurs ne disposant pas d'une autre machine de découvrir d'autres univers, et pour les tiers de toucher un large public. Tel est justement le cas de ce titre édité par Xbox, qui pourrait avoir droit à une seconde chance après une sortie assez discrète en 2025.

Un voyage dans le Sud à minuit bientôt sur Nintendo Switch 2

Sorti en avril 2025 exclusivement sur PC et Xbox Series, soit le même mois qu'un certain Clair Obscur Expedition 33, ainsi que The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, le titre qui nous intéresse ici n'a clairement pas eu le mois de sortie le plus facile pour briller. Près d'un an plus tard, il fait toutefois l'objet d'un portage sur Nintendo Switch 2, sur lequel il pourrait mieux trouver son public, si toutefois le calendrier des sorties se montre plus clément avec lui.

Le titre en question est donc South of Midnight, développé par Compulsion Games (We Happy Few) et édité donc par Xbox Game Studios. mauvais moment pour se montrer. On y incarne pour rappel Hazel, qui vit dans le Sud profond des États-Unis, et qui vient d'une longue lignée de Tisseurs, des gardiens de la frontière fine entre le monde des vivants et celui des esprits. Alors qu'il va fêter son premier anniversaire le 8 avril, le studio a annoncé qu'il va tisser son chemin sur Nintendo Switch 2 ce 31 mars 2026, comme indiqué dans la bande-annonce ci-dessous.

Grâce à sa direction artistique très artisanale faite à la main et en stop-motion et une bande-son de haute volée par Olivier Derivière (A Plague Tale), le titre de Compulsion Games devrait bien coller avec la ligne éditoriale de la Nintendo Switch 2 et y tourner de belle manière. Verdict ce 31 mars, en espérant qu'il y trouve une place plus au soleil qu'à sa sortie initiale l'an dernier.

Source : Compulsion Games sur YouTube