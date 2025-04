À quelques heures de la présentation officielle de la Nintendo Switch 2, une nouvelle vidéo vient semer le doute… ou plutôt l’espoir. Et si les Joy-Con de la prochaine console pouvaient fonctionner comme une souris ? L’idée peut sembler étrange. Pourtant, elle revient avec insistance. Et cette fois, les images semblent appuyer cette théorie. La présentation du 2 avril approche, on devrait en savoir plus bientôt.

Une animation qui ne passe pas inaperçue pour la Nintendo Switch 2

La scène dure à peine quelques secondes. Elle apparaît dans une courte vidéo promotionnelle, publiée au Japon via l’application Nintendo Today. On y voit trois configurations différentes de la Nintendo Switch 2. Mode portable, docké avec grip, et enfin, en mode table avec les Joy-Con posés à côté.

C’est ce dernier plan qui intrigue. L’un des Joy-Con est couché sur le côté, comme une souris prête à être utilisée. Un détail qui rappelle une précédente vidéo datant de janvier, où les manettes glissaient au sol d’un geste très fluide, évoquant à nouveau… une souris.

À droite de l'image, une utilisation qui laisse perplexe. @videogameschronicle

Des rumeurs de capteur optique

Depuis plusieurs mois, certains leaks parlent d’un capteur optique intégré aux nouveaux Joy-Con. Ce composant, similaire à celui d’une souris d’ordinateur, permettrait de détecter les mouvements à plat sur une surface. Nintendo n’a rien confirmé pour l’instant. Mais la répétition de ces petits indices visuels commence à peser dans la balance. Il ne s’agirait plus simplement d’un effet de style. Ce “mode souris” pourrait bien être une vraie fonction pensée pour accompagner certains usages.

Si cette fonctionnalité se confirme, les possibilités sont intéressantes. Contrôle des menus plus précis, compatibilité avec des jeux de stratégie, mini-jeux tactiles, navigation web… Ce mode pourrait offrir une nouvelle façon de jouer ou d’interagir avec l’interface.

Ce serait aussi un clin d’œil moderne à la Wii et à son pointeur infrarouge, qui avait marqué son époque. Avec ce choix, Nintendo confirmerait une fois de plus son goût pour les idées inattendues, là où d’autres misent sur la puissance brute.

Source : videogameschronicle