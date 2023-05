La Nintendo Switch 2 fait encore parler d’elle et c’est le président de Big N qui évoque la future machine en précisant un peu plus sa fenêtre de sortie.

Zelda Tears of the Kingdom sera bientôt là. Selon plusieurs sources crédibles, il s’agirait de la dernière grosse sortie de la Nintendo Switch. Big N garderait jalousement les prochains épisodes de ses licences fortes pour sa successeure, y compris le nouveau Mario 3D. Les rumeurs risquent de s’intensifier à la sortie du jeu, mais l’éditeur japonais tient à calmer les ardeurs en précisant la fenêtre de sortie de la Nintendo Switch 2, ou quel que soit son nom final.

Pas de Nintendo Switch avant avril 2024

Nouvelle semaine, nouvel article sur la Nintendo Switch 2. Pas de rumeur cette fois-ci, c’est une prise de parole directe de l’éditeur qui vient faire les gros titres. Dans son dernier bilan financier, la firme de Kyoto s’est félicitée de ses ventes. Elle a écoulé 17,97 millions de consoles hybrides dans le monde au cours de sa dernière année fiscale (avril 2022 à mars 2023). Malgré une baisse de 22% par rapport à l’année précédente, cela reste de très bons chiffres compte tenu de la longévité de la Nintendo Switch. Avec 125,62 millions de consoles dans la nature depuis son lancement, elle n’est pas loin de rattraper les machines les plus vendues de l’histoire, à savoir la Nintendo DS et la PS2.

Le géant japonais n’a pas dit son dernier mot et ne compte pas encore lâcher sa dernière-née et prévoit d’écouler 15 millions de consoles supplémentaires pendant cette nouvelle année. Et la Nintendo Switch 2 dans tout ça ? Shuntaro Furukawa, président de l’entreprise, a précisé auprès des investisseurs qu’il ne fallait pas s’attendre à voir arriver une nouvelle machine ou une version améliorée de la Switch pendant l’année fiscale en cours. Autrement dit, aucune nouvelle console ne sera commercialisée avant le 31 mars 2024. D'après une source proche de Nintendo (via Nikkei Asia), « le développement a l'air de bien progresser, mais son lancement n'aura pas lieu avant le printemps prochain au plus tôt. »

Pas d'annonce cet été

Cela semble s’accorder avec de précédentes rumeurs qui pointaient vers une sortie vers avril 2024, date à laquelle le second DLC de Pokemon Ecarlate et Violet débarquerait. Les bruits de couloirs évoquent également des patchs, des remasters ou des « éditions complètes » pour Zelda Tears of the Kingdom ainsi que le nouveau jeu Mario.

Shigeru Miyamoto, le créateur du plombier emblématique, avait teasé l’annonce du nouvel épisode lors d’un futur Nintendo Direct. Il ne faudra vraisemblablement pas compter sur de nouvelles informations cet été, l'éditeur n'ayant visiblement pas prévu de prise de parole lors du Summer Game Fest. Selon Jeff Grubb la Nintendo Switch 2 pourrait néanmoins se révéler d'ici la fin de l'année. Affaire à suivre...