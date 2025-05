Pour motiver les foules à acheter une nouvelle console, le plus important est bien sûr d'avoir une liste de jeux qui donne envie. La Nintendo Switch 2 ne fera pas exception à sa sortie le 5 juin à venir, qui se fera avec une vingtaine de titres présents à son lancement. Parmi eux, on compte bien sûr Mario Kart World, mais aussi de gros jeux tiers tels que Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Un autre gros jeu tiers, issu quant à lui de SEGA, l'ancien rival de Nintendo, sera également de la partie.

L'ombre d'un hérisson bleu accompagnera le lancement de la Nintendo Switch 2

Pour accompagner son lancement, la Nintendo Switch 2 comptera finalement assez peu de titres véritablement exclusifs à celle-ci. Outre Mario Kart World, ce seront surtout des versions « améliorées » de gros titres de son illustre grande sœur qui régaleront les fans, comme Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ou Super Mario Party Jamboree. La console va donc aussi beaucoup compter sur les jeux tiers pour gonfler son line-up de lancement.

À ce titre, SEGA a notamment confirmé que Sonic x Shadow Generations, sorti le 25 octobre 2024, fera partie des jeux présents dès l'arrivée de la Nintendo Switch 2 ce 5 juin. Pour rappel, il s'agit d'un Remaster du très bon Sonic Generations, avec en supplément, comme son nom l'indique, tout un arc dédié à son éternel rival, Shadow. Une version donc très complète d'un jeu déjà très apprécié, qui mélange avec maîtrise niveaux en 2D à l'ancienne et niveaux 3D plus récents, même si cela n'a pas toujours convaincu les fans du hérisson bleu.

La Nintendo Switch 2 se pare donc d'un line-up de lancement plutôt conséquent, en attendant d'autres gros titres à venir plus tard, comme le prometteur Donkey Kong Bananza, ou encore deux autres jeux édités par SEGA que sont Puyo Puyo Tetris 25 et Yakuza 0 Director's Cut. Cette vingtaine de titres présents à sa sortie suffiront-ils à convaincre les foules de s'offrir la nouvelle console de Big N, tarifée à 470 euros ? Rendez-vous à partir du 5 juin pour le découvrir.