Le line-up de la Nintendo Switch 2 devrait prochainement accueillir l'un des plus gros concurrents de l'une de ses licences phares et son éditeur ne compte pas faire les choses à moitié.

La Nintendo Switch 2 n'a pas à rougir de ce qu'elle propose à ce jour. Le catalogue prend son temps pour se remplir, mais c'est aussi ce qui permet de savourer véritablement chaque nouveauté qui l'intègre. Qui plus est, les entrées connaissent un petit coup de fouet en cette fin d'année 2025 et ça devrait continuer sur cette lancée, notamment avec l'arrivée d'un jeu d'une licence culte qui va tout faire pour impressionner le public et notamment les joueuses et joueurs de Mario Kart World.

Le grand rival de Mario Kart World prépare son arrivée sur Nintendo Switch 2

Le lancement de la Nintendo Switch 2 a démarré sur les chapeaux de roue. Ses premières exclusivités n'étaient autres que des jeux de course, à savoir Mario Kart World et Fast Fusion. Les mois passants, le catalogue s'est bien enrichi et d'autres titres du genre sont de la partie. Parmi les plus attendus de l'année compte inévitablement un certain hérisson bleu, qui attend toujours son édition nouvelle génération malgré sa disponibilité sur la précédente console hybride de Big N.

Or, ce n'est qu'une question de temps avant que Sonic Racing CrossWorld, le nouvel épisode de la saga, ne fasse son apparition sur la Nintendo Switch 2. Dans une interview donnée auprès de nos confrères de Traxion en août dernier, le producteur Takashi Iizuka a réitéré la volonté de SEGA de sortir le jeu sur toutes les plateformes à la fois. Seulement, il a fallu se rendre à l'évidence. L'optimisation de la version Switch 1 a coûté trop de temps, il vallait donc mieux reculer son arrivée sur la nouvelle console de la firme de Kyoto.

Comme c'est le cas pour d'autres jeux, à l'instar de Borderlands 4, cette arrivée tardive spécifiquement sur cette console vise avant tout à offrir la meilleure expérience possible sur la console. En proposant une version native, Sega compte bien en exploiter « toutes les capacités ». Iizuka confirme ainsi à demi-mot que Sonic Racing CrossWorlds devrait profiter de ses performances pour viser, espérons-le, un affichage 4K à 60 FPS. La date de sortie de l'édition Nintendo Switch 2 n'est pas encore connue. Pour autant, elle devrait bientôt se préciser.