La firme de Kyoto voit une des mascotte les plus célèbres du jeu vidéo revenir sur la Nintendo Switch 2 avec l'une de ses aventures les plus récentes.

On entend déjà certains raler en fond “Encore un portage”. Hier, la Nintendo Switch 2 a accueilli dans son catalogue un jeu sorti il y a 4 ans, permettant à tout un public qui ne l'aurait pas encore expérimenté de le découvrir enfin. D'autant plus qu'il arrive sur la console dans une version complète, jamais vue auparavant chez la concurrence. Une vraie surprise, surtout pour les fans de cette mascotte mythique du monde vidéoludique.

Le hérisson bleu le plus célèbre débarque en monde ouvert sur Nintendo Switch 2

Hier, mardi 23 juin, SEGA fêtait les 35 ans de son éternelle mascotte et de sa licence la plus connue : Sonic ! Pour l'occasion, l'éditeur japonais a organisé une longue célébration toute la journée sur ses réseaux sociaux. Entre vidéos commémoratives et artworks, il a partagé plusieurs annonces pour les fans. Non, pas de nouveau jeu encore en vue, mais un shadowdrop notable sur Nintendo Switch 2.

4 ans après sa sortie, Sega porte son open world, Sonic Frontiers, sur Nintendo Switch 2. Cet épisode est le premier de la franchise à proposer un monde ouvert, permettant mettre à l'épreuve la vitesse du hérisson et les mécaniques des jeux de plateforme et la plateforme autrement, notamment dans un environnement en 3D. Une forme que beaucoup attendaient d'expérimenter depuis longtemps et qui a su séduire, le jeu s'étant écoulé à 4,5 millions d'exemplaires.

Même si l'accueil était mitigé au sein des médias à la sortie, Sonic Frontiers a su trouver son public, devenant le jeu 3D le plus vendu de la franchise. Outre la popularité du personnage, l'équipe de développement a aussi travaillé à corriger de nombreux bugs pour rendre l'expérience rapidement plus agréable. Le public a beaucoup apprécié cette nouvelle aventure sur les Starfall Islands. Et il devrait encore mieux l'apprécier avec la nouvelle Definitive Edition qui débarque sur Nintendo Switch 2. Celle-ci comprend :

Le jeu de base Sonic Frontiers

La campagne “The Final Horizon”

Le contenu des mises à jour “Sights, Sounds, and Speed” et “Sonic's Birthday Bash”

Les items bonus in-game (trésor d'exploration, pack de collaboration avec Monster Hunter, chaussures de Sonic Adventure 2 et tenue festive)

Un artbook numérique

Une mini soundtrack

En somme, Sonic Frontiers Definitive Edition comprend tous les DLC sortis depuis 2022. C'est donc une version plus complète que l'édition Digitale Deluxe disponible sur les autres plateformes. De plus, par rapport à la version de la précédente console hybride de Big N, elle profite des performances de la Nintendo Switch 2 pour un rendu plus lisse et plus fluide. C'est disponible dès à présent.