À quelques jours des fêtes de fin d'année, Nintendo frappe fort avec une opération coup de poing sur son e-shop. Les soldes de fin d'année sont déjà lancées, et le prix de nombreux jeux fond comme neige au soleil. Une fois de plus, des centaines de titres de toutes sortes sont bradés pour l'occasion, avec des réductions allant jusqu’à -98%. Oui, vous avez bien lu ! Il y en a pour tous les goûts, des blockbusters de la Nintendo Switch 2 comme Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Cronos The New Dawn, et Civilization 7, mais aussi des productions indépendantes incontournables de l’année comme Absolum, Hades 2, ou Tiny Bookshop pour les amateurs de jeux cosy ; sans oublier les classiques comme The Witcher 3 et FFX pour ne citer qu’eux.

Ces promos Nintendo Switch touchent un large éventail de jeux, et il y en a vraiment pour tous les profils de joueurs. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de ces soldes de fin d'année sur Nintendo Switch 2 et 1 disponibles sur l’eShop, classées par ordre alphabétique et selon les tranches de prix. Petit rappel obligatoire : la fin des promotions peut varier d’un jeu à l’autre, mais elles s’achèvent presque toutes au 31 décembre 2025. L’occasion parfaite pour glisser une carte cadeau e-shop sous le sapin, d’autant que ces dernières sont également en promotion en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Les meilleures promos Nintendo Switch 2

Cronos: The New Dawn : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Nintendo Switch 2: 39,99€ au lieu de 69,99€ (-42%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

DRAGON QUEST III HD-2D Remake : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

EA SPORTS FC™ 26 : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Persona 3 Reload : 50,99€ au lieu de 59,99€ (-15%)

Sid Meier's Civilization® VII : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Star Wars Outlaws Gold Edition : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

WILD HEARTS S : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Les soldes e-shop à moins de 30€

Assassin's Creed Anniversary Edition Mega Bundle : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Hades II : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard Nintendo Switch 2 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Just Dance : 29,90€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Life is Strange: Double Exposure : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Minecraft : 22,49€ au lieu de 29,99 € (-25%)

OCTOPATH TRAVELER : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

OCTOPATH TRAVELER II : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Overcooked! 2 – Nintendo Switch™ 2 Edition : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Red Dead Redemption : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sea of Stars : 22,09€ au lieu de 33,99€ (-35%)

SONIC X SHADOW GENERATIONS : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim® : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Rogue Prince of Persia™ : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 20€

Absolum : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DRAGON QUEST® XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Hollow Knight: Silksong : 15,60€ au lieu de 19,50€ (-20%)

KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Minecraft Legends : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

NieR:Automata The End of YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Street Fighter™ 6 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tiny Bookshop : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 15€

Another Crab's Treasure : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

BALL x PIT : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Camper Van : Crée ton chez-toi : 10,35€ au lieu de 14,79€ (-30%)

COCOON : 11,49€ au lieu de 22,99€ (-50%)

Cult of the Lamb : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Dead Cells : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Discounty : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les Tortues Ninja - Le destin de Splinter : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Life is Strange Arcadia Bay Collection : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Neva : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Outer Wilds : 13,79€ au lieu de 22,99€ (-40%)

PowerWash Simulator : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Prince of Persia™: The Lost Crown : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

TUNIC : 13,99€ au lieu de 27,99€ (-50%)

Viewfinder : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Les soldes Switch 2 à moins de 10€

Batman: Arkham Asylum : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Batman: Arkham City : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Batman: Arkham Knight : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Blasphemous 2 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Cozy Grove : 6,79€ au lieu de 13,99€ (-51%)

Devil May Cry 3 Special Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

DRAGON BALL® FighterZ : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ghost Trick: Détective fantôme : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Hades : 7,49€ au lieu de 24,99 € (-70%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Hollow Knight : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

IMMORTALS FENYX RISING : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Jurassic World Evolution: Complete Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%) ✅

LEGO® Harry Potter™ Collection : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : 5,40€ au lieu de 59,99€ (-90%)

MONSTER HUNTER RISE : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Monster Hunter Stories : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Neon White : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

ŌKAMI™ HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ori and the Will of the Wisps : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Overcooked! All You Can Eat : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Rayman Legends: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Resident Evil : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 2 Cloud : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 7 biohazard Cloud : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Return to Monkey Island : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99 € (-80%)

Slay the Spire : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Street Fighter™ 30th Anniversary Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Tomb Raider I-III Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

UNDERTALE : 9,89€ au lieu de 14,99€ (-34%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Les jeux Nintendo à moins de 5€

A Short Hike 3,84€ au lieu de 6,99€ (-45%)

Astérix & Obélix Baffez-les tous ! 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Asterix & Obelix XXL 2 : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Bridge Constructor Portal : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Celeste : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Children of Morta : 3,29€ au lieu de 21,99€ (-85%)

Crime O'Clock : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Figment 1 + Figment 2 : 3,14€ au lieu de 39,99€ (-92%)

Gorogoa : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Harvest Moon: Lumière d'espoir Edition Spéciale : 0,99€ au lieu de 39,99 € (-97%)

Killer Frequency : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Kingdom Come Deliverance – Royal Edition : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

La famille Addams : Panique au manoir : 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

LEGO® Bricktales : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

LEGO® Jurassic World : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

LEGO® Les Indestructibles : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

LEGO® Marvel™ Super Heroes : 4,39€ au lieu de 39,99€ (-89%)

LIMBO : 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

Little Dragons Café : 0,99€ au lieu de 49,99€ (-98%)

Little Friends: Dogs & Cats : 1,99€ au lieu de 49,99€ (-96%)

Lorelei and the Laser Eyes : 3,79€ au lieu de 22,99€ (-40%)

Mega Man 11 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Moonlighter : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Moving Out : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Spiritfarer: Farewell Edition : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Sticky Business : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Trüberbrook : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Unrailed! : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Vampire Survivors : 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%)

What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : Nintendo eShop