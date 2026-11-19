Nintendo a officiellement lancé ses soldes du Black Friday sur son eShop. Au programme, des centaines et centaines de jeux Nintendo Switch 2 et 1 en promo, dont des exclusivités et des titres marquants de 2026.

Cette fois c’est la bonne ! Alors que tous les constructeurs ont déjà lancé leurs offres du Black Friday sur leurs boutiques, Nintendo avait encore tardé à en faire de même. C’est désormais chose faite, avec le lancement officiel des promos du Black Friday sur l’eShop. A cette occasion, Big N brade le prix de plusieurs jeux Nintendo Switch 2, dont quelques exclusivités maison et leur mise à niveau. Parmi les quatre grandes têtes d’affiche, on retrouve notamment Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Metroid Dread, Donkey Kong Country Returns HD ou encore Kirby et le monde oublié. C’est sans compter sur les productions d’éditeurs tiers récentes, dont Resident Evil Requiem, Orbitals, Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 ou encore LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, pour ne citer qu’eux.

Grâce à ces promotions Nintendo Switch 2 du Black Friday, les joueurs peuvent profiter de remises pouvant grimper jusqu’à -93% selon les cas. Les soldes du Black Friday de l’eShop seront disponibles jusqu’au 2 décembre 2026. Voici un échantillon des meilleures offres pour remplir votre ludothèque.

Les jeux Nintendo Switch 2 récents et les exclus en promo

Beyblade X Evobattle : 34,29€ au lieu de 48,99€ (-30%)

Brigandine Abyss Nintendo Switch 2 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Captain Tsubasa 2: World Fighters : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Donkey Kong Country Returns HD : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

EA Sports Madden NFL 27 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Hell is Us : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Kirby et le monde oublié : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Metroid Dread : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Orbitals Nintendo Switch 2 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Resident Evil Requiem : 55,79€ au lieu de 89,99€ (-38%)

RuneScape: Dragonwilds : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

The Crew Motorfest : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 45,49€ au lieu de 64,99€ (-30%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4: Anniversary Edition Bundle : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Les soldes du Black Friday à moins de 30€

Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Batman: Arkham Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Bob l’éponge: The Cosmic Shake : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Clive Barker’s Hellraiser: Revival : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Destroy All Humans! 2 - Reprobed : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Diablo II: Resurrected – Infernal Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Disney Dreamlight Valley Nintendo Switch 2 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

EA Sports FC 27 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

It Takes Two : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

R-Type Dimensions III : 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Trails in the Sky 1st Chapter : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Trilogie S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

Warrior Cats: Clans of the Forest : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Wonder Boy Anniversary Collection : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Les promos Nintendo Switch 2 à moins de 20€

Citizen Sleeper: Helion Collection : 16,59€ au lieu de 40,48€ (-59%)

Cozy Grove: Camp Spirit : 15,98€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Dark Deity 2 : 15,27€ au lieu de 23,50€ (-35%)

Disaster Report 4: Summer Memories : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Disney Magical World 2: Enchanted Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Disney Tsum Tsum Festival : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Grandia HD Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Remnant: From the Ashes : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Trinity Trigger DX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Unicorn Overlord Nintendo Switch 2 : 17,99€ au lieu de 59,98€ (-70%)

Les soldes eShop à moins de 15€

1000xRESIST : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Another Crab’s Treasure : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Baten Kaitos I & II HD Remaster : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Crysis 3 Remastered : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Crysis Remastered : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Doraemon Story of Seasons : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Front Mission 2: Remake : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

Gothic Classic : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

LISA: Definitive Edition : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Monster Hunter Stories Collection : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Nine Sols Nintendo Switch 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Patapon 1+2 Replay : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Plants vs. Zombies: Replanted : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Rain World : 11,02€ au lieu de 24,50€ (-55%)

Sonic Colours: Ultimate : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sonic X Shadow Generations : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Oregon Trail : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Walking Dead: Streets of Survival : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Umamusume: Pretty Derby – Party Dash : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Urban Myth Dissolution Center : 12,24€ au lieu de 17,49€ (-30%)

Les soldes Nintendo Switch 2 du Black Friday à moins de 10€

Amnesia: Rebirth : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

BALL x PIT Nintendo Switch 2 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Beacon Pines : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Blasphemous : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Blizzard Arcade Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Broken Roads : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Burnout Paradise Remastered : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

Castlevania Advance Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Castlevania Anniversary Collection : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Catherine: Full Body : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Commandos 2 - HD Remaster : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Cozy Grove : 6,68€ au lieu de 13,99€ (-52%)

Cozy Unpacking Collection : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Death’s Gambit: Afterlife : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry 3 Special Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Digimon Survive : 7,99€ au lieu de 49,99€ (-84%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Dragon Ball FighterZ : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DREDGE Nintendo Switch 2 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

eFootball Kick-Off! : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Faraway : 7,59€ au lieu de 9,49€ (-20%)

God Eater 3 : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Heavenly Bodies : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Hello Neighbor : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hello Neighbor 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hogwarts Legacy + Harry Potter: Champions de Quidditch - Pack Édition Deluxe : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO Harry Potter Collection : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

LEGO Horizon Adventures : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

Monster Hunter Generations Ultimate : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Monster Hunter Stories : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mortal Kombat 1 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Moving Out & Moving Out 2 Bundle : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Moving Out 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Naruto: Ultimate Ninja Storm : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ni no Kuni : La Vengeance de la sorcière céleste : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince’s Edition : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Nobody Saves the World : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Ōkami HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 : 5,77€ au lieu de 16,99€ (-66%)

Persona 4 Golden : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Potion Craft: Alchemist Simulator : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Quake + Quake II Enhanced Bundle : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

SOMA : 5,79€ au lieu de 28,99€ (-80%)

South Park: Snow Day! : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Super Dragon Ball Heroes World Mission : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Tales of Kenzera: ZAU : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Temtem : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Thymesia - Cloud Version : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tinykin : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Unravel Two : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Valkyria Chronicles 4 Nintendo Switch : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Les jeux eShop à moins de 5€