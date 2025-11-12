Décidément, il semblerait que de nombreuses annonces soient en approche du côté de Silent Hill prochainement. En effet, nous vous en parlions il y a peu, tout porte à croire que le remake de Silent Hill 2 s’apprête à revenir sous le feu des projecteurs avec une version Xbox Series qui, à défaut d’avoir été officialisée par Bloober Team pour l’instant, multiplie les apparitions ici et là sur internet. Il se pourrait toutefois qu’il ne s’agisse pas du seul opus à avoir droit à une sortie sur de nouvelles plateformes. Silent Hill f, le dernier jeu en date, pourrait lui aussi être concerné avec, notamment, une version Nintendo Switch 2.

Silent Hill f bientôt disponible sur Nintendo Switch 2 ?

Disponible depuis le 25 septembre dernier, Silent Hill f s’est imposé comme le premier opus majeur et réellement inédit à voir le jour dans la franchise de Konami en l’espace d’une décennie. Autant dire que les enjeux étaient relativement élevés pour l’éditeur, donc, qui a néanmoins relevé le défi avec brio en s’associant avec NeoBards Entertainment pour le développement du jeu. Il suffit de voir les retours vis-à-vis de ce dernier, majoritairement positifs, pour s’en rendre compte. Sans compter que cela se ressent aussi au niveau des ventes.

En effet, avec plus d’un million de copies vendues en moins de 24h, Silent Hill f n’est ni plus ni moins que l’épisode ayant enregistré le meilleur démarrage de la franchise. Ceci explique sans doute pourquoi Konami envisagerait aujourd’hui de le porter sur de nouvelles plateformes. Car comme rapporté par nos confrères de chez Insider Gaming, il apparaît que le site de l’éditeur a désormais listé le titre sur de nombreuses consoles supplémentaires, telles que la PS4, la Xbox One, la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 et même iOS et Android.

Pour l’heure, gardons toutefois quelques réserves vis-à-vis de cette information, car il pourrait bien s’agir d’une erreur. Après tout, la page de Silent Hill f semble également lister Yu-Gi-Oh TCG parmi les supports disponibles, ce qui est pour le moins étrange. Mais en tout cas, une chose est sûre : si des portages sur l’ancienne génération de consoles, encore très utilisée par des millions de joueurs, et surtout Nintendo Switch 2 devaient réellement se faire, nul doute que cela pourrait encore maximiser le succès du jeu. Et notre test vous le confirmera : Silent Hill f le mérite réellement.

Source : Konami