Après son dernier Nintendo Direct grandement porté par divers éditeurs tiers comme Capcom ou Square Enix, c'est au tour de son ancien rival de toujours de faire une sympathique annonce à l'égard de la Nintendo Switch 2, avec le portage sur celle-ci d'un titre déjà disponible sur sa grande sœur. Tout cela arrive bientôt et devrait profiter de la fiche technique plus robuste de la petite dernière de la famille pour afficher cette belle pépite sous ses meilleurs atours.

Un art de la vengeance qui arrive prochainement sur Nintendo Switch 2

À eu près un an après sa sortie initiale, SEGA, Dotemu et Lizardcube annoncent donc une nouvelle version à l'attention de la Nintendo Switch 2 pour le dernier titre d'une licence phare de l'époque où SEGA et Nintendo étaient les meilleurs rivaux de l'industrie : Shinobi Art of Vengeance. Ce très bon jeu d'action-plateforme en 2D et sa direction artistique sublime vont ainsi profiter de la console dernière génération de Big N pour briller encore plus que la version Switch 1.

SEGA a en effet récemment annoncé le portage Nintendo Switch 2 de Shinobi Art of Vengeance dans une édition Standard et une édition Deluxe (qui contiendra notamment le niveau spécial « Les Vilains de SEGA » en DLC), en principe tant en physique qu'en dématérialisé. Les éditions Standard et Deluxe en numérique s'afficheront respectivement aux tarifs de 29,99 et 39,99 euros. À noter cependant qu'il ne semble pas possible pour les détenteurs du jeu sur la première Switch d'avoir droit à une mise à niveau gratuite ou a prix réduit vers la version Nintendo Switch 2, ce qui impliquerait malheureusement un second rachat.

Autre petit bémol de cette annonce de la part de SEGA : alors que le mois de septembre n'était pas suffisamment chargé en grosses sorties (sarcasme), la version Nintendo Switch 2 de Shinobi Art of Vengeance arrivera le 24 septembre 2026, soit l'un des jours les plus surbookés en terme de sorties vidéoludiques majeures. Autant d'éléments qui pourraient malheureusement faire de l'ombre pour cette nouvelle mouture du retour triomphal de Joe Musashi.

Source : SEGA