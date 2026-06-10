La Nintendo Switch 2 acceuille une nouvelle pépite, un excellent RPG français, l'un des meilleurs du genre. Le jeu reçoit en prime une grosse mise à jour avec des surprises.

La Nintendo Switch 2 accueille un nouveau RPG bien de chez nous et accessoirement l'un des meilleurs dans son genre. Entre nostalgie, modernité et touchants hommages aux ténors du genre, le jeu a rencontré un joli succès sur toutes les plateformes, et compte bien séduire de nouveaux joueurs avec cette ressortie, mais aussi le déploiement d'une toute nouvelle mise à jour.

L'un des meilleurs RPG français arrive sur Nintendo Switch 2

Développé par le studio français Sabotage Studio, Sea of Stars débarque sur Nintendo Switch 2 en même temps qu'une nouvelle mise à jour qui est quant à elle disponible sur tous les supports. Ce sera d'ailleurs l'ultime mise à jour du jeu puisque le studio passera ensuite à de nouveaux projets. Cette update va ajouter quelques nouveautés comme une nouvelle cinématique d'introduction, décrite par le studio comme étant « la plus ambitieuse » de toutes. De nouveaux personnages seront également de la partie tandis que de nouvelles scènes sont attendues vers la fin du jeu. Le mode Normal (Aventure) a également été remanié pour être plus équilibré, avec davantage d'indications à l'écran notamment pour prévenir de la réduction des dégâts subis par les ennemis dans certaines situations précises. Des ajouts dont les joueurs Nintendo switch 2 pourront profiter directement.

Concernant cette nouvelle version d'ailleurs, les possesseurs du jeu sur Nintendo Switch 1 pourront profiter d'une update gratuite pour leur Nintendo Switch 2. Bonne nouvelle, vous pourrez également transférer vos sauvegardes pour ne rien perdre de votre progression. Sea of Stars sera également compatible avec la fonctionnalité Game Share de la Nintendo Switch 2. Cerise sur le gâteau, une édition physique et collector est prévue et sera prochainement mise en vente chez iam8bit.

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil à cette petite pépite, c'est donc le moment ou jamais. Sea of Stars est un RPG old school qui rend hommage aux jeux des années 90. On suit les aventures d'un duo de héros qui, par la force des choses, vont se retrouver à devoir sauver le monde des machinations d'un alchimiste devenu complètement fou. Le jeu est donc désormais disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2, mais aussi Switch 1, PS4 et Xbox One.