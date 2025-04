Après l'annonce officielle de la Nintendo Switch 2, il a fallu attendre début avril pour en apprendre véritablement plus sur la console et ses premiers jeux. Il n'a pas fallu attendre dans la foulée pour que les précommandes soient ouvertes auprès du constructeur. Visiblement, l'annonce des prix, bien plus élevés qu'attendus — en particulier pour les jeux — n'a pas freiné les consommateurs. D'ores et déjà, ça va poser un problème dans certains pays.

La Nintendo Switch 2, déjà victime de son succès

C'est indéniable : la première Switch a été un carton monumental. S'écoulant par palettes depuis sa sortie en 2017, elle s'apprête à laisser place à sa successeuse. En effet, la Nintendo Switch 2 sortira à la fin du printemps, le 5 juin 2025. Tout le monde se pose alors une grosse question : les joueuses et les joueurs seront-ils au rendez-vous ?

Nous pouvons affirmer que oui. C'est une certitude pour ce qui est du Japon, mais ça pose déjà un problème. Nintendo a partagé un communiqué officiel attestant que les demandes pour la Switch 2 ont largement dépassé les capacités du constructeur pour la date de sortie. Par conséquent, la société se doit de prendre des mesures spéciales.

Furukawa. Le 2 avril, nous avons dévoilé les caractéristiques de la Nintendo Switch 2 et lancé une loterie sur le My Nintendo Store, qui a suscité un très grand nombre de candidatures — environ 2,2 millions rien qu'au Japon. Cependant, c'est beaucoup plus que ce que nous avions prévu. Le nombre de consoles Nintendo Switch 2 que My Nintendo Store sera en mesure de livrer le 5 juin a été largement dépassé. Nous regrettons qu'un nombre important de clients ne puissent pas compter parmi les lauréats annoncés demain, le 24 avril. Afin d'éviter à ceux qui n'ont pas gagné lors de la première loterie de devoir s'y réinscrire, le My Nintendo Store reportera automatiquement sur la deuxième loterie ceux qui n'ont pas gagné lors de la première. Cependant, nous ne serons pas capables de répondre à toutes les demandes reçues, même si nous incluons la quantité pour la deuxième loterie. Nous nous excusons sincèrement de ne pas avoir pu répondre à vos attentes malgré nos préparatifs. [...]

Le public japonais avait pu se préparer aux précommandes en participant à une loterie. Cependant, le nombre de participants a explosé. Nintendo se voit alors contraint d'en organiser une seconde. Plus de personnes pourront ainsi commander leur Switch 2 pour le 5 juin. Malgré tout, leurs capacités seront toujours insuffisantes pour assurer la quantité nécessaire. En conséquence, tout le monde n'aura pas sa console à la sortie au Japon, et ça même en augmentant la production.

Pour le moment, il ne semblerait pas que nous rencontrions le même souci en France. Toutefois, compte tenu de l'engouement autour de la Nintendo Switch 2 et du mois et demi qui nous sépare de sa sortie, il n'est pas dit que nous ne nous retrouvions pas dans la même situation à termes. Dans tous les cas, cette effervescence titanesque prouve déjà que la nouvelle console hybride a su convaincre. Le succès sera bien une nouvelle fois au rendez-vous.