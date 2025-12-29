La Nintendo Switch 2 continue de faire parler d’elle. Et si la console accueillait bientôt un projet bien plus ambitieux qu’il n’y paraît, capable de marquer un tournant pour son catalogue ?

Comme on pouvait s’y attendre, la Nintendo Switch 2 est un gros succès et, forcément, la moindre rumeur autour d’un nouveau jeu a de quoi rendre heureux le moindre possesseur de la console. Et justement, en cette fin d’année 2025, l’arrivée d’un très gros jeu pourrait mettre du baume au cœur.

Ce très gros jeu sur Nintendo Switch 2 ?

Un nouveau bruit de couloir agite la communauté Monster Hunter. D’après un datamining repéré dans la mise à jour TU4, Monster Hunter Wilds ferait référence à une version Nintendo Switch 2. L’information, relayée sur Reddit puis longuement débattue sur ResetEra, relance une question sensible. Capcom peut-il réellement faire tourner son épisode le plus ambitieux sur une console portable, alors que le jeu continue de diviser sur ses performances actuelles ?

Pour beaucoup de joueurs, l’idée d’un Monster Hunter sur Nintendo Switch 2 n’a rien de surprenant. La licence est historiquement liée aux machines Nintendo. Et Capcom n’a jamais attendu plusieurs années pour s’y installer. Plusieurs fans soulignent un point clé. Si Wilds n’était pas présent au lancement de la console, l’extension majeure à venir serait l’occasion idéale. Une stratégie classique. Revente du jeu de base. Bundle avec l’extension. Et passage à la caisse pour les joueurs déjà équipés ailleurs.

Une peur légitime...

Là où le débat s’enflamme, c’est sur la faisabilité technique. Monster Hunter Wilds souffre encore d’une réputation compliquée sur le plan des performances. Même sur PlayStation 5 ou sur de bons PC, le jeu est régulièrement décrit comme instable, gourmand et mal optimisé. D’où une inquiétude immédiate. Si le titre peine déjà sur des machines plus puissantes, comment imaginer un rendu correct sur Nintendo Switch 2, malgré ses progrès par rapport à la première Switch ?

Certains messages ironisent ouvertement. Résolution très basse. Framerate instable. Textures dégradées. D’autres évoquent un recours massif au DLSS, au frame generation, voire à des concessions drastiques sur les environnements ouverts. À l’inverse, une lecture plus optimiste existe. Si Capcom travaille réellement sur une version Switch 2, cela impliquerait un chantier d’optimisation majeur. Et ces améliorations pourraient bénéficier à toutes les plateformes.

Forcer le moteur et le jeu à tourner sur un hardware plus contraint pourrait enfin pousser Capcom à résoudre des problèmes de fond. Résultat espéré. Des performances améliorées sur PS5, Xbox Series et PC. Et peut-être, à terme, des sorties réellement unifiées sur toutes les machines. Dans ce scénario, la version Nintendo Switch 2 servirait de catalyseur technique !

Source : Reddit