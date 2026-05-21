En attendant ses prochaines exclusivités majeures, la Nintendo Switch 2 peut compter sur une fiche technique plus puissante que sa grande sœur pour enfin attirer différents éditeurs tiers qui n'osaient pas investir ce marché pourtant très attractif, notamment en raison des importantes limitations de la précédente console de Big N. Tel serait notamment le cas pour un jeu gratuit très populaire sorti il y a déjà six ans, et qui pourrait enfin rejoindre le parc du géant japonais.

Des rumeurs qui pourraient avoir un grand Impact pour la Nintendo Switch 2

Comme rapporté notamment par « Necro » Felipe Elima chez Universo Nintendo, quelque chose d'assez impactant semble se préparer pour la Nintendo Switch 2. Notre confrère a en tout cas repéré la preuve d'une connexion à un compte « HoYoverse » pour Genshin Impact, à l'attention des utilisateurs Nintendo. Cela proviendrait d'une version récente du titre du géant chinois HoYoverse.

Pour rappel, Genshin Impact avait pendant longtemps fait l'objet de nombreuses rumeurs et même de témoignages officiels autour de sa sortie sur la grande sœur de la Nintendo Switch 2, et ce depuis 2021. Mais le « manque de puissance » de la console de précédente génération aurait constitué un frein pour son portage sur cette dernière. La fiche technique plus puissante de la nouvelle console de Big N, qui fête bientôt son premier anniversaire, a peut-être ouvert de nouvelles portes pour HoYoverse.

Les jeux gratuits similaires comme Apex Legends, Fortnite ou encore Overwatch ont également fait le saut vers la Nintendo Switch 2 au cours de l'année et ont tous bénéficié d'un coup de pouce significatif grâce au nouveau matériel de la machine. Il se pourrait donc qu'HoYoverse travaille cette fois véritablement sur un portage sur l'appareil hybride de Nintendo pour Genshin Impact, voire d'autres jeux de son catalogue comme Honkai Star Rail ou Zenless Zone Zero. La récente découverte de « Necro » Felipe Lima pourrait toutefois s'avérer finalement n'être qu'une fausse alerte, et il convient donc d'attendre des annonces plus officielles à ce propos de la part des principaux intéressés.

Source : X.com