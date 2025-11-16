Entre la récente sortie d’Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, et l’arrivée prochaine de Kirby Air Riders et Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch comme Nintendo Switch 2, la firme de Kyoto nous réserve assurément une fin d’année plutôt bien remplie. Et ce n’est encore rien comparé à ce qui nous attend déjà en 2026, où les annonces de nouvelles sorties ne cessent de se multiplier, en particulier du côté des éditeurs tiers. Pour preuve, cette semaine, ce ne sont pas un, mais bien deux annonces qui ont été faites pour la Nintendo Switch.

The Rogue Prince of Persia annoncé en physique sur Nintendo Switch 1 & 2

Cela commence tout d’abord avec Ubisoft, qui s’est associé à Maximum Entertainment pour la production d’une version physique de The Rogue Prince of Persia. Disponible en version finale depuis le 20 août dernier, le roguelite 2D d’Evil Empire aura ainsi droit à une sortie en bonne et due forme sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, mais aussi sur PS5. Notez toutefois que les plus impatients pourront se lancer dans l’aventure dès 16 décembre 2025, date à laquelle le titre débarquera officiellement sur le Nintendo eShop.

Pour la mauvaise nouvelle, en revanche, Ubisoft et Maximum Entertainment ont confirmé qu’il s’agira alors d’une version game-key card dans le cas de la Nintendo Switch 2, ce qui risque de faire bien des déçus parmi les possesseurs de la console. Les collectionneurs pourront néanmoins se consoler en s’offrant l’édition Immortal, qui s’accompagnera d’un beau boîtier Steelbook avec fourreau, d’un poster recto-verso et d’un ensemble de cartes illustrées pouvant, une fois associées, former une partie de la map du jeu.

Wandering Sword débarquera aussi sur consoles dès 2026

Pour les amateurs d’action-RPG, cette semaine fut également l’occasion pour Clouded Leopard et Spiral Up d’annoncer l’arrivée de Wandering Sword sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 courant 2026, avec une version physique éditée par Red Art Games. Cela permettra ainsi à de nombreux joueurs supplémentaires de s’essayer à cette production signée Swordman Studio, qui fait la part belle aux arts martiaux dans une expérience en pixel-art 3D inspirée du genre Wuxia. Une expérience qui, jusqu’à présent, n’était disponible que sur PC.

Et au vu des retours enregistrés par cette dernière, qui culmine à 94% d’évaluations « très positives » sur Steam pour plus de 31 600 avis laissés depuis septembre 2023, nul doute que cela devrait intéresser les amateurs du genre. Notez d’ailleurs que si les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ne disposent pas encore de date de sortie précise, les joueurs PS5, quant à eux, pourront en profiter dès le 28 mai 2026. En sachant que, pour l’occasion, Clouded Leopard a annoncé l’ajout de nouveaux doublages japonais et chinois.

