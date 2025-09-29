Parfois, il suffit de peu de choses pour faire naître un projet de jeu. La preuve encore une fois avec cette anecdote autour de ce gros titre attendu sur Nintendo Switch 2.

Dans le monde du jeu vidéo, il suffit parfois de peu de choses pour qu’un projet voie le jour. Et justement, sur Nintendo Switch 2, nous aurions très bien pu ne jamais avoir droit à cette version, ce qui montre à quel point un “simple” portage peut être plus complexe qu’il n’y paraît.

Un jeu Nintendo Switch 2 qui aurait pu ne jamais voir le jour

Capcom aime surprendre son public. Alors que Resident Evil Requiem était attendu sur les plateformes habituelles, le studio a finalement confirmé son arrivée sur Nintendo Switch 2. Mieux encore : deux autres épisodes récents, Resident Evil 7 et Village, rejoindront également la console. Une annonce qui peut sembler logique aujourd’hui, mais qui n’était absolument pas planifiée au départ...

Au début du développement de Requiem, la Nintendo Switch 2 n’existait pas encore officiellement. Impossible donc d’imaginer une sortie sur la machine de Nintendo. Tout a basculé une fois la console dévoilée. Les développeurs ont alors mené un test interne avec Resident Evil Village. Contre toute attente, le jeu tournait remarquablement bien en conditions réelles. Comme l’a expliqué Masato Kumazawa (producteur de Requiem chez Capcom) au Tokyo Game Show dans un entretien avec IGN : « Nous avons d’abord travaillé sur un portage interne de Resident Evil Village pour voir s’il fonctionnerait bien sur cette console, et le résultat était vraiment excellent. Cela nous a donné la confiance nécessaire pour envisager d’autres portages. »

De ce simple essai est née une idée plus ambitieuse : si Village fonctionnait, pourquoi ne pas envisager Biohazard et Requiem ? En quelques mois, Capcom a donc choisi de préparer trois portages, offrant ainsi aux joueurs Nintendo Switch 2 un accès direct aux épisodes modernes de la saga. Un choix qui illustre à quel point la nouvelle console séduit les éditeurs tiers.

Une prise en main convaincante

Le public a pu tester Resident Evil Requiem lors du Tokyo Game Show, directement en mode portable. La démo était brève, mais elle a impressionné par sa fluidité et son rendu visuel. Certes, aucune exclusivité n’est prévue pour cette version, mais l’essentiel est ailleurs : les joueurs auront droit au jeu complet, sans compromis, avec l’avantage de la portabilité. Ces premières impressions renforcent l’attente autour du titre. La sortie, fixée au 27 février 2026, semble encore loin, mais les signaux sont positifs. Requiem reste au centre des discussions, entre ses nouveaux personnages, son ambiance horrifique et ses créatures inédites.

En portant sa licence phare sur Nintendo Switch 2, Capcom envoie un message clair. La série Resident Evil n’est plus cantonnée aux machines les plus puissantes. Elle veut toucher un public plus large, sans sacrifier son identité. Les joueurs sur PC, PlayStation ou Xbox profiteront sans doute d’une expérience plus spectaculaire techniquement, mais l’idée de plonger dans l’horreur de Requiem partout et à tout moment a quelque chose d’irrésistible.

Source : IGN