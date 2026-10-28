Les succès inattendus se multiplient ces dernières années et Steam en est devenu le repaire. Les fameux jeux « friendslop », conçus pour être joués entre amis, ont la cote ces dernières années, au point d’atomiser les ventes des AAA. C’est notamment le cas de REPO, vendu à 16 millions d’exemplaires rien que sur sur PC. Un chiffre qui devrait grimper dans les prochains mois, puisque le jeu phénomène débarquera sur Nintendo Switch 2 en 2027.

REPO va endiabler vos soirées sur Nintendo Switch 2

Le phénomène horrifique de Semiwork quittera enfin le confort du PC pour venir se nicher directement au creux de votre main. Lors du Nintendo Indie World d’octobre 2026, le studio indépendant a ainsi confirmé la sortie de REPO sur Nintendo Switch 2 pour le courant 2027, sans date précise. Sorti initialement sur Steam en février 2025, le jeu regroupe jusqu’à six joueurs, qui partent récupérer des objets de valeur dans des environnements infestés de créatures hostiles. Il faut alors les ramener au point d’extraction sans les casser ni les endommager, sous peine de voir leur valeur fondre. Facile dit comme ça, mais ça l’est nettement moins quand un monstre vous colle aux basques et que votre coéquipier transforme la mission en catastrophe industrielle.

Bande-annonce de REPO sur Nintendo Switch 2, en anglais.

Un des meilleurs jeux en son genre

C’est donc un véritable phénomène qui débarque sur Nintendo Switch 2, où les fameux « friendslops » se font encore rares. Avec plus de 16 millions d’exemplaires vendus et des revenus estimés à 125 millions de dollars, REPO avait explosé les compteurs, au point de dépasser le nombre de joueurs simultanés des habitués du classement, dont GTA 5 et Stardew Valley. Un an plus tard, le jeu compte plus de 97% d’avis positifs recensés sur plus de 157 000 évaluations Steam, une autre performance en soi. Son arrivée sur Nintendo Switch 2 en 2027 marquera également ses débuts sur console, le jeu n’ayant pour l’heure jamais quitté le PC. Parfait pour se retrouver plus facilement entre amis autour de sessions chaotiques, où, bien accompagné, les fous-rires sont garantis. Reste désormais à savoir si la version Nintendo Switch 2 de REPO s’accompagnera de fonctionnalités exclusives à la console, de contenus inédits et du cross-play. Réponse dans les prochains mois.

Source : Nintendo