Hausses de prix en cascade, composants qui se font rares, consoles qui coûtent plus cher des années après leur sortie, cette génération n’aura épargné ni les constructeurs, ni le portefeuille des joueurs. Et la Nintendo Switch 2 n’a pas échappé à la règle, puisqu’elle a déjà vu son prix grimper il y a quelques mois. De quoi faire craindre une nouvelle augmentation à l’approche des fêtes ? Rassurez-vous : Big N affirme que ce n’est pas au programme… en tout cas pour le moment.

Pas d'augmentation du prix de la Nintendo Switch 2 en vue de Noël ?

Si vous suivez un minimum l’actualité tech, vous le savez sans doute : l’industrie fait face depuis de longs mois à une sérieuse pénurie de mémoire surnommée la RAMpocalypse, qui pousse les fabricants à revoir leurs prix à la hausse. Une situation qui avait notamment déjà contribué à une première augmentation du prix de la Nintendo Switch 2, dont le tarif est passé à 499,99 euros chez nous, avec des hausses comparables appliquées dans le reste du monde.

Mais à l’occasion de la présentation de ses derniers résultats financiers, notamment rapportés par Reuters, Nintendo a voulu être rassurant. Le constructeur japonais, qui a abordé la question des pénuries de mémoire touchant l’ensemble du secteur, assure disposer de stocks suffisants pour ne pas avoir à relever le prix de la Nintendo Switch 2 dans un avenir proche. Autrement dit, la firme semble avoir pris ses précautions en amont, et compte bien s’en tenir au tarif actuel de sa console.

Une décision qui tranche avec la tendance générale du marché. Car PlayStation et Xbox ont eux aussi multiplié les hausses de prix au cours de cette génération, au point que toutes les consoles actuelles coûtent aujourd’hui plus cher qu’à leur lancement, y compris la PS5 et les Xbox Series X|S sorties en 2020, et la Nintendo Switch 2 n'a malheureusement pas échappé à la tendance, bien que compte maintenir le dernier statu quo... pour l'instant.

Une stratégie qui tiendra l'épreuve du temps ?

Ce maintien du prix intervient pourtant à un moment délicat pour Big N et la Nintendo Switch 2. Dans ce même rapport financier, le géant japonais fait en effet état d’un recul de 16 % de ses bénéfices, en grande partie lié à une baisse de 37 % des ventes de sa dernière console en date. Pas de panique pour autant du côté de Kyoto, puisque la console continue malgré tout de se vendre mieux que la première Switch au même stade.

Et pour relancer la machine, Nintendo peut compter sur un atout de taille : The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake. Sorti ce 5 novembre, ce remake exclusif à la Nintendo Switch 2 s’est déjà hissé au rang de jeu le mieux noté de l’année sur Metacritic. De quoi donner un sacré coup de pouce aux ventes de la console pendant la période des fêtes, surtout avec un prix qui ne bouge pas.

Reste toutefois une inconnue de taille : la durée de cette crise. La pénurie de mémoire devrait en effet se prolonger jusqu’en 2027, voire même selon les pronostics les plus pessimistes jusqu'à 2030, et personne ne sait vraiment quand l’offre rattrapera enfin la demande. Nintendo semble donc parier sur sa capacité à tenir bon d’ici là. En attendant, ceux qui hésitaient encore à craquer pour une Nintendo Switch 2 peuvent souffler… au moins dans l'immédiat.

© Nintendo

Source : Reuters