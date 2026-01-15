Face à la crise majeure qui touche le marché de la RAM depuis plusieurs mois, Nintendo fait le point sur la Nintendo Switch 2 et évoque ses potentielles évolutions de prix.

Pénuries de composants, manques de stocks, inflations des prix… On peut le dire : cette génération de consoles aura définitivement représenté un vrai casse-tête pour les constructeurs. Et même si l’impact de tout cela ne semble pas vraiment se percevoir d’un point de vue commercial, en tout cas pour la PS5 et la Nintendo Switch 2, du côté des joueurs, pouvoir s’offrir l’une de ces précieuses machines tend parfois à devenir un véritable luxe. Heureusement, Nintendo l’assure : les futurs acquéreurs de sa dernière console peuvent garder l’esprit tranquille... pour l'instant.

Non, la Nintendo Switch 2 n’est pas impactée par la pénurie de RAM

En effet, cela ne vous aura sans doute pas échappé si vous suivez un tant soit peu l’actualité : l’industrie de la tech fait actuellement face à une grande pénurie de RAM. Par conséquent, les fabricants se voient donc forcés d’augmenter leurs prix de façon exponentielle, ce qui pourrait à terme avoir un impact considérable sur le marché des consoles. C’est en tout cas ce qu’affirment certains experts, et notamment le journaliste Tom Henderson, qui a récemment déclaré que la PS6 comme la prochaine Xbox pourraient être impactées.

Mais au-delà même de ces dernières, ce sont également les consoles actuelles qui pourraient souffrir de cette pénurie de RAM, en voyant de nouveau leurs prix augmenter après plusieurs hausses successives ces dernières années. De quoi susciter de vives inquiétudes chez les joueurs, donc, et notamment chez ceux qui hésitent encore à craquer pour une Nintendo Switch 2. C’est pourquoi la firme japonaise s’est voulue aussi rassurante que possible en affirmant qu’à ce stade, les problèmes de RAM n’ont absolument « aucun impact » sur leurs activités et bénéfices.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, à l’occasion d’une interview pour le média Kyoto Shimbun. Et cela ne tient qu’à une chose : l’anticipation. Car contrairement à certaines autres entreprises, le constructeur japonais affirme avoir commandé ses pièces et autres matériaux en fonction de ses besoins à moyen comme à long terme, ce qui lui permet donc dans l’immédiat de disposer d’une quantité suffisante de RAM. Néanmoins, comme le précise toutefois Furukawa : rien n’est jamais gravé dans le marbre.

La compagnie se dit néanmoins prête à s’adapter au marché

En effet, si la situation semble pour l’instant être sous contrôle pour la Nintendo Switch 2, personne ne peut vraiment prévoir combien de temps cette pénurie durera. Par conséquent, la firme continue activement de surveiller le marché de près, et se dit prête à s’adapter en fonction de ses besoins si nécessaire. Pour le dire autrement, donc : si aucune hausse de prix n’est à prévoir dans l’immédiat, l’évolution du marché de la RAM dictera tout de même l’évolution de la stratégie future de Nintendo dans les mois et les années à venir.

Profitons-en d’ailleurs pour rappeler que la pénurie de RAM pourrait bien n’être que l’un des nombreux facteurs susceptibles de faire monter les prix de la Nintendo Switch 2. Car au-delà de ce problème, les évolutions des droits de douane comme il y en a récemment eu aux États-Unis peuvent par exemple également jouer un grand rôle dans cette décision, au même titre que les évolutions du marché du jeu vidéo. En attendant, comme annoncé par Nintendo en mai 2025 : « la priorité absolue est de populariser rapidement la Nintendo Switch 2 ».

Source : Kyoto Shimbun (via GameRant)