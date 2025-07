Bonne nouvelle pour les heureux possesseurs d’une Nintendo Switch 2 : quatre nouveaux jeux viennent d’être annoncés. Et dans le lot, il y a de belles surprises… et même du culte.

La Nintendo Switch 2 est enfin là, et son lancement ne manque pas de souffle. En quelques semaines, la nouvelle console de Nintendo s’est imposée comme un vrai succès commercial. Mais c’est surtout côté catalogue que les choses s’accélèrent. Quatre nouveaux jeux viennent d’être confirmés, et la sélection mêle surprises artistiques, action débridée, retours inattendus… et quelques clins d’œil à des licences cultes. Voici ce qu’il faut retenir.

Un jeu narratif sans mots, mais plein d’émotion sur Nintendo Switch 2

On commence par le plus inattendu sur la Nintendo Switch 2 avec Dear me, I was…, un jeu signé Arc System Works, réalisé par Maho Taguchi (Another Code: Recollection) avec une direction artistique assurée par Taisuke Kanasaki, connu pour Hotel Dusk.

Ce projet singulier nous plonge dans une aventure interactive entièrement “textless”. Pas de dialogues, mais une narration portée par l’animation rotoscopique et un style visuel en aquarelle. Le joueur revit la vie simple d’une femme, entre joies, peines et petits moments de vérité. Un titre contemplatif, pensé pour un public adulte, et prévu cet été sur l’eShop de la Switch 2. Poétique, unique… et peut-être le premier d’une nouvelle vague de jeux narratifs made in Nintendo.

Action, satire et gros flingues

À l’opposé complet sur Nintendo Switch 2, on retrouve Full Metal Schoolgirl, développé par Yuke’s (les créateurs de Earth Defense Force: World Brothers 2). Ce jeu d’action furieux nous propulse dans un Japon dystopique, où une lycéenne cyborg affronte des hordes de “working dead” dans une tour de 100 étages contrôlée par une mégacorporation corrompue.

C’est ultra stylisé, complètement barré, et ça mélange action, roguelite et satire du monde moderne. Le concept de live-stream intégré dans le gameplay (avec soutien des spectateurs pour débloquer des améliorations) donne au jeu un petit côté méta bien senti. Sortie prévue le 23 octobre 2025. Et clairement, ce sera un jeu à surveiller.

Pac-Man passe du jaune au noir

Oui, vous avez bien lu : Bandai Namco transforme l’univers de Pac-Man en un metroidvania sombre et exigeant. Dans Shadow Labyrinth, on incarne un mystérieux épéiste, guidé par une étrange sphère nommée Puck. Le ton est grave, l’univers envahi de créatures étranges, et l’exploration se veut bien plus profonde que ce que la licence a pu proposer jusque-là. Un jeu intriguant pour la Nintendo Switch 2.

Bonne nouvelle pour les possesseurs de Switch 1 : le jeu propose une mise à niveau gratuite vers la version Nintendo Switch 2, qui affichera du 4K à 60 images par seconde en mode docké. Sortie prévue le 18 juillet.

WWE 2K25 muscle sa version Switch 2

Enfin, du côté du sport-spectacle, WWE 2K25 fait une arrivée remarquée sur Nintendo Switch 2 le 23 juillet. Il s’agit d’une version complète, identique à celle des consoles de salon les plus puissantes, avec tous les modes attendus : Showcase dédié à The Bloodline, mode carrière étendu, MyGM jouable en ligne, matchs intergenres, création ultra poussée… le tout avec plus de 300 catcheurs jouables.

Cerise sur le ring : le mode “The Island”, un hub scénarisé et interactif, sera présent sur la Nintendo Switch 2. Et comme toujours, plusieurs éditions sont prévues, dont une “Bloodline Edition” bien garnie pour les fans hardcore.

Source : Nintendo