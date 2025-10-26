Envie de remplir un peu plus votre stock de jeux Nintendo Switch 2 sans vous ruiner ? Big N vient de lancer une nouvelle salves de promos sur sa boutique.

Les diverses boutiques en ligne se teintent de noir, d’orange et de violet. Halloween s’apprête à pointer le bout de son nez crochu et les constructeurs ont tous lancé leurs promos dédiées. Après le PlayStation Store, c’est alors au tour du Nintendo eShop de se mettre dans l’ambiance spooky. Les nouvelles promos Nintendo Switch 2, comme la première du nom, ratissent cependant large et vont très ouvertement au-delà du thème de l’horreur avec des jeux à prix cassés par centaines. On retrouve en têtes d'affiche de poids lourds, comme Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, The Witcher 3, Cronos: The New Dawn, Dead by Daylight ou, dans un registre plus cosy, Discounty, un Stardew Valley-like se déroulant dans un supermarché.

Il y a à boire et à manger, mais ces promos Nintendo Switch 2 peuvent monter jusqu’à -96% selon les jeux. Nous vous avons compilé les meilleures offres actuellement disponibles sur l’eShop, le tout classées par ordre alphabétique et par tranche de prix. Notez que la date de fin des promotions varie selon les productions. Si ce sont les plus gros jeux Nintendo Switch 2 et de son aînée qui vous intéressent, alors vous avez jusqu’au 2 novembre 2025 pour faire vos emplettes.

Les meilleures promos Nintendo Switch 2

Assassin's Creed Anniversary Edition Mega Bundle : 44,39€ au lieu de 119,99€ (-63%)

Cronos: The New Dawn : 50,99€ au lieu de 59,99€ (-15%)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Nintendo Switch 2 : 39,99€ au lieu de 69,99€ (-42%)

NINJA GAIDEN: Master Collection Deluxe Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Pack Spyro™ + Crash Remastered : 26,24€ au lieu de 74,99€ (-65%)

Shin Megami Tensei V: Vengeance : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Unicorn Overlord : 23,99€ au lieu de 59,98€ (-60%)

Les réductions eShop à moins de 20€

ANIMAL WELL : 18,36€ au lieu de 24,49€ (-25%)

Assassin’s Creed®: The Rebel Collection : 18,49€ au lieu de 49,99€ (-63%)

ASSASSIN’S CREED®: THE EZIO COLLECTION : 18,49€ au lieu de 49,99€ (-63%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Discounty : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Gnosia : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Hitman: Blood Money — Reprisal : 15,99€ au lieu de 22,99€ (-30%)

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : 15,00€ au lieu de 59,99 € (-75%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

No Man's Sky : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Overcooked! All You Can Eat : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Persona 5 Tactica : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Persona® 5 Strikers : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Sonic Frontiers : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Les jeux Nintendo Switch 2 et 1 à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Alien: Isolation : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Blasphemous 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Chants of Sennaar : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

COCOON : 12,64€ au lieu de 22,99€ (-45%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : 14,99€ au lieu de 59,99 € (-75%)

Dead by Daylight : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Dorfromantik : 11,24€ au lieu de 14,99€ (-25%)

Kingdom Come Deliverance – Royal Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker : 11,99 € au lieu de 59,99€ (-80%)

Les Tortues Ninja - Le destin de Splinter : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Neon White : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Thank Goodness You're Here! : 12,59€ au lieu de 17,99 € (-30%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Warhammer 40,000: Boltgun : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Les promos Nintendo eShop à moins de 10€

A Plague Tale: Innocence - Cloud Version : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

ARK: Survival Evolved : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Astérix & Obélix XXXL – Le Bélier d’Hibernie : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Batman: Arkham Asylum : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Batman: Arkham City : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Batman: Arkham Knight : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Blair Witch : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Catherine: Full Body : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Cozy Grove : 6,80€ au lieu de 13,99€ (-51%)

Curse of the Dead Gods : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Darkest Dungeon : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 for Nintendo Switch : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

HOT WHEELS UNLEASHED : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Inscryption : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Ni no Kuni Remastered : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

ODDWORLD: SOULSTORM : 9,99€ au lieu de 49,99 € (-80%)

Persona 4 Golden : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Planet of Lana : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Sniper Elite 4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sniper Elite 3 Ultimate Edition : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Sonic Forces : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Lara Croft Collection : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

VAMPYR : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Les jeux Nintendo Switch 2 à moins de 5€

Astérix & Obélix Baffez-les tous ! : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

CARRION : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Celeste : 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75%)

Cooking Simulator : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Death's Door : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

DOOM 3 : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

El Hijo - A Wild West Tale : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Figment 1 + Figment 2 : 3,15€ au lieu de 39,99€ (-92%)

Florence : 1,64€ au lieu de 5,49€ (-70%)

Gone Home : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Gorogoa : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Harvest Moon: Lumière d'espoir Edition Spéciale : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Harvest Moon: Mad Dash : 1,99€ au lieu de 19,99 € (-90%)

HotLine Miami Collection : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

INSIDE : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

ISLANDERS: Console Edition : 2,49€ au lieu de 4,99€ (-50%)

Layers of Fear 2 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

LEGO® Bricktales : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

LEGO® Jurassic World : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

LIMBO : 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

Little Friends: Dogs & Cats : 1,99€ au lieu de 49,99€ (-96%)

Metro 2033 Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Metro Redux : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Moving Out : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

My Time at Portia : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Outlast 2 : 4,24€ au lieu de 16,99€ (-75%)

Scribblenauts Mega Pack : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Spiritfarer: Farewell Edition : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Supermarket Simulator 2024 : 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

The Exit 8 : 3,19€ au lieu de 3,99€ (-20%)

The House of the Dead: Remake : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

The Last Campfire : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

The Survivalists : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

The Walking Dead: The Complete First Season : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Thimbleweed Park : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Thronebreaker: The Witcher Tales : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Tormented Souls : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Unrailed! : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Vampire Survivors : 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%)

What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : eShop