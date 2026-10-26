Envie de remplir un peu plus votre stock de jeux Nintendo Switch 2 ou 1 sans vous ruiner ? Big N vient de lancer une nouvelle salve de promos avec jusqu'à -95% à la clé.

A l’inverse de la concurrence, Nintendo déploie de véritables vagues de promos sur l’eShop avec plus de parcimonie, généralement pour les grandes occasions. Et à l’approche d’Halloween, le constructeur japonais a lâché une nouvelle salve de réductions sur sa boutique. Si les jeux d’horreur à prix cassé sont finalement peu nombreux, les joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 et 1, pourront profiter de remises grimpant jusqu’à -95%. De Fallout 4 à l’intégrale de Borderlands en passant par Persona 5 Royal, Indiana Jones et le Cercle Ancien, The Elder Scrolls Oblivion, Cyberpunk 2077 ou encore Cronos: The New Dawn, il en a assurément pour tous les goûts.

Comme toujours, nous vous avons compilé les meilleures offres actuellement disponibles sur l’eShop, le tout classé par ordre alphabétique et par tranche de prix. Notez que la date de fin des promotions varie selon les jeux Nintendo Switch, mais elle se situe approximativement autour du 1er novembre 2026.

Les meilleures promos Nintendo Switch

Borderlands Collection: Pandora’s Box : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Castlevania Collections Bundle : 34,79€ au lieu de 57,99€ (-40%)

Contra x Castlevania Bundle : 40,59€ au lieu de 57,99€ (-30%)

Crash Bandicoot - Pack Crashiversary : 43,19€ au lieu de 107,99€ (-60%)

DayZ: Cool Edition : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Diablo IV : collection Age of Hatred : 62,99€ au lieu de 69,99€ (-10%)

Dungeons and Dragons: Beamdog Bundle : 32,76€ au lieu de 93,61€ (-65%)

EVERSPACE 2 - Galactic Edition : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Fallout 4: Anniversary Edition : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Farming Simulator: Signature Edition : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

High On Life 2 : 31,01€ au lieu de 36,49€ (-15%)

Hot Wheels Infinite Rush : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Le Grinch 2 : À la rescousse de Noël : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

NBA 2K27 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Mission Dino : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun Ultimate Bundle : 32,39€ au lieu de 53,99€ (-40%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 62,99€ au lieu de 69,99€ (-10%)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 - 4 - Pack Édition Standard : 41,24€ au lieu de 74,99€ (-45%)

© AUR pour Gameblog.

Les jeux Nintendo Switch à moins de 30€

A Plague Tale Bundle : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Ace Attorney Anthology : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Cronos: The New Dawn : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

GRID Legends: Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 29,99€ (-10%)

L.A. Noire : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Moonlight Peaks : 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

Mortal Kombat: Legacy Kollection : 24,49€ au lieu de 48,99€ (-50%)

MOUSE: P.I. For Hire : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Red Dead Redemption : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Resident Evil Village Gold Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sam & Max: The Complete Trilogy : 24,75€ au lieu de 45,00€ (-45%)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Sonic Frontiers : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

South of Midnight Weaver’s Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Star Wars: Battlefront Classic Collection : 26,25€ au lieu de 35,01€ (-25%)

System Shock : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Yakuza 0 Director’s Cut : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Les promos e-shop à moins de 20€

A Plague Tale: Requiem - Cloud Version : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Animal Well : 17,14€ au lieu de 24,49€ (-30%)

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

BioEden : 17,59€ au lieu de 21,99€ (-20%)

Blue Prince : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Borderlands 3 Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crysis Remastered Trilogy : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Double Dragon Revive : 19,94€ au lieu de 34,99€ (-43%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Grounded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

High On Life : 18,24€ au lieu de 36,49€ (-50%)

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Mina the Hollower : 18,44€ au lieu de 20,49€ (-10%)

Moss: The Forgotten Relic : 15,19€ au lieu de 18,99€ (-20%)

Pack Onimusha 1+2 : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Persona 3 Portable & Persona 4 Golden Bundle : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Persona 5 Royal Nintendo Switch : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Persona 5 Tactica : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration : 19,99€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Sonic Forces : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sonic Superstars : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Street Fighter 6 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster : 15,39€ au lieu de 27,99€ (-45%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Tetris Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tetris Forever : 15,74€ au lieu de 34,99€ (-55%)

The Wandering Village : 19,99€ au lieu de 29,99€ (-33%)

The Witch’s Bakery : 17,99€ au lieu de 19,99€ (-10%)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Woodo : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 15€

Alien: Isolation : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

ANNO: Mutationem : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Another Crab’s Treasure : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Chants of Sennaar : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Coffee Talk Tokyo : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Constance : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Darkest Dungeon II : 12,08€ au lieu de 38,99€ (-69%)

Date Everything! : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Dead by Daylight : 10,50€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Dead Cells : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Disco Elysium - The Final Cut : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Discounty : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Dorfromantik : 11,24€ au lieu de 14,99€ (-25%)

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gang Beasts : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Hitman: Blood Money — Reprisal : 11,49€ au lieu de 22,99€ (-50%)

INDIKA : 11,20€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Lake Nintendo Switch : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Little Kitty, Big City : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

MIO: Memories in Orbit : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

My Time at Sandrock : 10,72€ au lieu de 35,76€ (-70%)

Onimusha 2: Samurai’s Destiny : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Overcooked! All You Can Eat : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Return of the Obra Dinn : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Case of the Golden Idol: Complete Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Disney Afternoon Collection : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

The Midnight Walk : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Tomb Raider: Definitive Edition : 11,82€ au lieu de 18,19€ (-35%)

Tomb Raider I-VI Remastered : 11,39€ au lieu de 56,99€ (-80%)

TUNIC : 13,99€ au lieu de 27,99€ (-50%)

Winter Burrow : 11,70€ au lieu de 19,50€ (-40%)

Yakuza Kiwami 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Les promos eShop à moins de 10€

A Little to the Left : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

A Plague Tale: Innocence - Cloud Version : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Amnesia: Collection : 6,99€ au lieu de 27,99€ (-75%)

Astérix & Obélix - Baffez-les tous ! 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Batman - The Telltale Series : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Batman: Arkham Asylum : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Batman: Arkham City : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Batman: Arkham Knight : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Batman: L’Ennemi Intérieur : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Bear and Breakfast : 6,43€ au lieu de 19,50€ (-67%)

Beyond a Steel Sky : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Blair Witch : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Blasphemous 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Borderlands: Game of the Year Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Borderlands Legendary Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Chicory: A Colorful Tale : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

Cult of the Lamb : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Don’t Starve Together : 5,09€ au lieu de 14,99€ (-66%)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

Ghostbusters: The Video Game Remastered : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

GYLT : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Haven : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

HYPERCHARGE Unboxed : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Is This Seat Taken? : 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

LEGO DC Super-Vilains Nintendo Switch : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Let’s Build a Zoo : 5,87€ au lieu de 16,79€ (-65%)

Maneater : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Monument Valley : 6,49€ au lieu de 9,99€ (-35%)

Night in the Woods : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

Ori and the Will of the Wisps : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Pentiment : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Persona 4 Arena Ultimax : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Resident Evil : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 0 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 6 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil Revelations : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations 2 : 7,99€ au lieu de 24,99€ (-68%)

Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

RISK: The Game of Global Domination : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Sam & Max Save the World : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Shovel Knight: Specter of Torment : 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

Sniper Elite 4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Spelunky 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Star Wars: Bounty Hunter : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Star Wars Episode I Racer : 5,48€ au lieu de 13,72€ (-60%)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords : 5,60€ au lieu de 14,00€ (-60%)

Star Wars Republic Commando : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Star Wars: The Force Unleashed : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Subnautica : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Syberia 1 & 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Tales of Vesperia: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Cosmic Wheel Sisterhood : 6,99€ au lieu de 17,49€ (-60%)

The Lara Croft Collection : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

The Walking Dead: Destinies : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tomb Raider I-III Remastered : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tomb Raider IV-VI Remastered : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vampyr Nintendo Switch : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Wolfenstein II: The New Colossus : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Wytchwood : 6,12€ au lieu de 17,49€ (-65%)

Yakuza Kiwami : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Yes, Your Grace : 5,03€ au lieu de 16,79€ (-70%)

Les promos Nintendo Switch à moins de 5€

A Juggler’s Tale : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Alba: A Wildlife Adventure : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Alfred Hitchcock - Vertigo : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Among Us : 2,57€ au lieu de 4,29€ (-40%)

Another World : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

BioShock 2 Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Blanc : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Carrion : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Celeste : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Children of Morta : 3,29€ au lieu de 21,99€ (-85%)

Cloudpunk : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Curse of the Dead Gods : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Darkest Dungeon : 3,29€ au lieu de 21,99€ (-85%)

Death’s Door Nintendo Switch : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Deponia : 0,99€ au lieu de 9,99€ (-90%)

Deponia Collection : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

DOOM + DOOM II : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

DOOM 3 : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

DOOM 64 : 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%)

Double Dragon 4 : 4,74€ au lieu de 9,49€ (-50%)

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Encodya : 1,49€ au lieu de 29,99€ (-95%)

Endling - Extinction is Forever : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Figment : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

Golf With Your Friends : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Grim Fandango Remastered : 2,59€ au lieu de 12,99€ (-80%)

Harry Potter: Champions de Quidditch : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Hotline Miami Collection : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Inscryption : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Katamari Damacy REROLL : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO Jurassic World : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

LEGO Les Indestructibles : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

LEGO Marvel Super Heroes : 4,39€ au lieu de 39,99€ (-89%)

LIMBO : 1,14€ au lieu de 11,49€ (-90%)

New Super Lucky’s Tale : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Octodad: Dadliest Catch : 4,75€ au lieu de 13,99€ (-66%)

OlliOlli World : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Outlast 2 : 4,24€ au lieu de 16,99€ (-75%)

Outlast: Bundle of Terror : 4,24€ au lieu de 16,99€ (-75%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Cloud Version : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Power Rangers: Battle for the Grid : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Quake : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Quake II : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Risk of Rain Nintendo Switch : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter : 3,89€ au lieu de 29,99€ (-87%)

Spelunky : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Spirit of the North : 3,14€ au lieu de 20,99€ (-85%)

Spiritfarer: Farewell Edition : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast : 3,59€ au lieu de 8,99€ (-60%)

Star Wars: Knights of the Old Republic : 4,99€ au lieu de 12,49€ (-60%)

Sticky Business : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Super Meat Boy : 3,24€ au lieu de 12,99€ (-75%)

The Walking Dead: Season Two : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

The Walking Dead: The Complete First Season : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Townscaper : 2,39€ au lieu de 5,99€ (-60%)

Turnip Boy Commits Tax Evasion : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Valkyria Chronicles : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Vampire Survivors : 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%)

Venba Nintendo Switch : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Wolfenstein: Youngblood Standard Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : Nitendo Switch e-shop