Tous les éditeurs et revendeurs y vont de leurs offres du Black Friday. Parmi les trois grands constructeurs, seul Nintendo manquait encore à l’appel. La firme de Kyoto a enfin lancé ses promos du Black Friday sur le Nintendo eShop, avec des remises pouvant grimper jusqu’à -93% selon les jeux. Ces nouvelles promos Nintendo Switch 2, comme la première du nom, ratissent large et englobent des jeux de tous horizons. On retrouve notamment parmi eux EA Sports FC 27, les collections Metal Gear, Skyrim ou même l’addictif BALL x PIT. Nous vous avons compilé les meilleures offres actuellement disponibles sur l’eShop,classées par ordre alphabétique et par tranche de prix. Notez que la date de fin des promotions varie selon les productions. Si ce sont les plus gros jeux Nintendo Switch 2 et de sa grande soeur qui vous intéressent, alors vous avez jusqu’au 25 novembre 2026 pour faire vos emplettes.

Les meilleures promos Nintendo Switch 2 du Black Friday

Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Batman: Arkham Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Beyblade X Evobattle : 34,29€ au lieu de 48,99€ (-30%)

Bob l’éponge: The Cosmic Shake : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Brigandine Abyss : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Captain Tsubasa 2: World Fighters : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Clive Barker’s Hellraiser: Revival : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Destroy All Humans! 2 - Reprobed : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Diablo II: Resurrected – Infernal Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

DOOM Anthology : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

EA Sports FC 27 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

EA Sports Madden NFL 27 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Hell is Us : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

It Takes Two : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

R-Type Dimensions III : 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4: Anniversary Edition Bundle : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Trails in the Sky 1st Chapter : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Trilogie S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

Wonder Boy Anniversary Collection : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 Bundle : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Les jeux Switch à moins de 20€

Citizen Sleeper: Helion Collection : 16,59€ au lieu de 40,48€ (-59%)

Cozy Grove: Camp Spirit : 15,98€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Disney Magical World 2: Enchanted Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Disney Tsum Tsum Festival : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Grandia HD Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Remnant: From the Ashes : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

SD Gundam Battle Alliance : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Shin Megami Tensei V: Vengeance : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

The Elder Scrolls V: Skyrim : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Unicorn Overlord : 17,99€ au lieu de 59,98€ (-70%)

Les jeux Nintendo Switch 2 et 1 à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

American Arcadia : 11,70€ au lieu de 19,50€ (-40%)

Another Crab’s Treasure : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Crysis Remastered : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Doraemon Story of Seasons : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Front Mission 2: Remake : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

Gothic Classic : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Les Chevaliers de Baphomet - L’ombre des templiers : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Monster Hunter Stories Collection : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Nine Sols : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Patapon 1+2 Replay : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Plants vs. Zombies: Replanted : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Rain World : 11,02€ au lieu de 24,50€ (-55%)

Slay the Princess - The Pristine Cut : 12,59€ au lieu de 17,99€ (-30%)

Sonic Colours: Ultimate : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sonic X Shadow Generations : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

The Oregon Trail : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Walking Dead: Streets of Survival : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Umamusume: Pretty Derby – Party Dash : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Urban Myth Dissolution Center : 12,24€ au lieu de 17,49€ (-30%)

Les promos Nintendo eShop à moins de 10€

Amnesia: Collection : 6,99€ au lieu de 27,99€ (-75%)

Amnesia: Rebirth : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Astral Ascent : 9,79€ au lieu de 24,49€ (-60%)

BALL x PIT : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Beacon Pines : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Blasphemous : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Blizzard Arcade Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Burnout Paradise Remastered : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

Cassette Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Castlevania Advance Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Castlevania Anniversary Collection : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Catherine: Full Body : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Cozy Grove : 6,68€ au lieu de 13,99€ (-52%)

Cozy Unpacking Collection : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Death’s Gambit: Afterlife : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry 3 Special Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Digimon Survive : 7,99€ au lieu de 49,99€ (-84%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Dragon Ball FighterZ : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DREDGE : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Faraway : 7,59€ au lieu de 9,49€ (-20%)

Hello Neighbor : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hello Neighbor 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hogwarts Legacy + Harry Potter: Champions de Quidditch - Pack Édition Deluxe : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO Harry Potter Collection : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

LEGO Horizon Adventures : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 : 5,39€ au lieu de 59,99€ (-91%)

Monster Hunter Generations Ultimate : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Monster Hunter Stories : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Moving Out 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Naruto: Ultimate Ninja Storm : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ni no Kuni : La Vengeance de la sorcière céleste : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince’s Edition : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Nobody Saves the World : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Ōkami HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Overcooked! 2 : 5,77€ au lieu de 16,99€ (-66%)

Persona 4 Golden : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Quake + Quake II Enhanced Bundle : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

SOMA : 5,79€ au lieu de 28,99€ (-80%)

South Park: Snow Day! : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Tales of Kenzera: ZAU : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Temtem : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tinykin : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Unravel Two : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les jeux Nintendo Switch 2 à moins de 5€