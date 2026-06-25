Les jeux Nintendo Switch 2 ont toujours du mal à baisser leur prix, mais lorsque les soldes s'emmêlent, il y a toujours quelques bonnes affaires. En ce moment les plus gros revendeurs cassent les prix de plusieurs jeux phares de la console de Nintendo et même de la console elle-même d'ailleurs. Voici une petite sélection des meilleures offres du moment.

La Nintendo Switch 2 est à moins de 400 € sur Amazon

En ce moment, la Nintendo Switch 2 peut être trouvée à 399,90 € chez plusieurs revendeurs comme Amazon. Un prix attractif pour une console qui baisse très rarement de tarif, même lors des périodes propices aux bonnes affaires. Amazon propose donc la dernière née de Nintendo à moins de 400 € dans son plus simple appareil ou accompagnée d'un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online pour 418 €. Cet abonnement vous permet de jouer en ligne à des jeux comme Mario Kart World ou encore Splatoon, et peut aussi vous donner accès à un vaste catalogue de jeux gratuits tiré des plus belles années de la marque.



Nintendo - Switch 2à partir de 399,00 € chez amazon.fr



Plein de jeux en promo pendant les soldes d'été

Comme une bonne affaire n'arrivent jamais seule, on peut également trouver un certain nombre de jeux Nintendo Switch 2 à prix cassé en ce moment. Les soldes d'été commencent en douceur, mais elles sont bien là. On peut par exemple retrouver l'excellent Tomodachi Life : une vie de rêve, véritable jeu événement, à 44,16 € sur Amazon ou encore Donkey Kong Bananza à 51 € au lieu de 80 €, toujours sur Amazon. La Fnac de son côté fracasse le prix de Legendes Pokemon ZA, le dernier jeu de la licence qui est affiché à 41€. D'autres jeux intéressants sont aussi en promo comme les derniers Legend of Zelda, Mario Tennis Fever ou encore Star Fox qui vient tout juste de sortir.