Des dizaines de jeux Nintendo Switch 2 sont en promotion sur le Nintendo eShop. C'est le moment de saisir les bonnes affaires pour jouer sans vous ruiner cet été.

Le Nintendo eShop lance ses soldes estivales. Grâce à cette vague de promos, vous pouvez profiter de belles réductions sur une tonne de jeux Nintendo Switch 2. Nous vous en avons sélectionné certains des plus intéressants, alors ne passez pas à côté de cette opportunité. Vous avez jusqu'au 2 août 2026 inclus.

Les meilleures promos sur Nintendo Switch 2

Assassin's Creed Shadows à 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40 %)

Dragon Ball Sparking Zero à 46,89 € au lieu de 69,99 € (-33 %)

Dragon Question VII Reimagined à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %)

Fallout 4: Anniversary Edition à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %)

Fantasy Life i : La Voleuse de temps à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %)

Inazuma Eleven: Victory Road à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection à 55,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %)

Sonic Frontiers Edition Deluxe à 34,99 € au lieu de 49,99 € (-30 %)

Split Fiction à 32,49 € au lieu de 49,99 € (-35 %)

Star Wars Outlaws Gold Edition à 35,99 € au lieu de 59,99 € (-40 %)

Story of Seasons Grand Bazaar à 32,49 € au lieu de 49,99 € (-35 %)

Warhammer 40,000: Rogue Trader à 37,99 € au lieu de 49,99 € (-25 %)

Notre sélection de jeux Nintendo Switch 2 à moins de 30 €

Ace Attorney Anthology à 26,99 € au lieu de 59,99 € (-55 %)

Disney Dreamlight Valley à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %)

Fae Farm à 22,49 € au lieu de 44,99 € (-50 %)

Hades 2 à 20,99 € au lieu de 29,99 € (-30 %)

LA Noire à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50 %)

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

PGA Tour 2K25 à 23,99 € au lieu de 39,99 € (-40 %)

Red Dead Redemption à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50 %)

Rune Factory: Guardians of Azuma à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

Spyro + Crash Remastered à 26,24 € au lieu de 74,99 € (-65 %)

Star Trek Voyager Across the Unknown à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

Des promotions eShop à moins de 20 €

Bluey le jeu vidéo à 17,99 € au lieu de 29,99 € (-40 %)

Castlevania: Dominus Collection à 17,49 € au lieu de 24,99 € (-30 %)

Cuphead à 13,99 € au lieu de 19,99 € (-30 %)

EA Sports FC 26 à 13,99 € au lieu de 69,99 € (-60 %)

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition à 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67 %)

It Takes Two à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

LEGO Horizon Adventures à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

No Man's Sky à 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60 %)

PowerWash Simulator 2 à 18,74 € au lieu de 24,99 € (-35 %)

Sonic X Shadow Generations à 17,49 € au lieu de 49,99 € (-65 %)

Tales of the Shire: A The Lord of the Ring Game à 19,79 € au lieu de 32,99 € (-40 %)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 à 17,99 € au lieu de 44,99 € (-60 %)

Jouez sur Switch 2 à moins de 10 €

BioShock: The Collection à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80 %)

Borderlands Legendary Collection à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80 %)

Hogwarts Legacy à 8,99 € au lieu de 59,99 € (-85 %)

Little Nightmare Enhanced Edition - Complete Edition à 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75 %)

Metal Gear Solid - Master Collection Version à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

Mika and the Witch's Mountain à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

NBA 2K26 à 7,99 € au lieu de 79,99 € (-90 %)

Oddworld Soustorm à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80 %)

Resident Evil à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

Rune Factory 5 à 7,49 € au lieu de 49,99 € (-85 %)

Story of Seasons: A Wonderful Life à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %)

Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon à 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75 %)

Des jeux Nintendo Switch 2 à moins de 5 €

Achilles Legends Untold à 3,49 € au lieu de 22,99 € (-85 %)

Blanc à 4,49 € au lieu de 14,99 € (-70 %)

Goind Under à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90 %)

Heavenly Bodies à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)

Inside à 2,29 € au lieu de 22,99 € (-90 %)

Limbo à 1,14 € au lieu de 11,49 € (-90 %)

Lumo à 1,99 € au lieu de 19,99 € (-90 %)

Makie It Cozy! à 1,99 € au lieu de 14,99 € (-86 %)

Overcooked: Special Edition à 3,99 € au lieu de 19,99 € (-80 %)

Sid Meier's Civilization VII à 4,99 € au lieu de 9,99 € (-50 %)

The Last Campfire à 1,49 € au lieu de 14,99 € (-90 %)

The Sinking City à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %)