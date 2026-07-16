Si vous comptez faire le plein de jeux sur votre Nintendo Switch ou votre Nintendo Switch 2, c'est le moment d'en profiter. Enaba propose actuellement des cartes cadeaux Nintendo eShop d'une valeur de 100 € pour 89,99 €, grâce à un code promo.

Grâce à cette carte vous pourrez créditer votre compte Nintendo pour acheter des jeux Nintendo Switch 2 ou Switch 1 dans le Nintendo eShop, ou encore des DLC notamment. L'occasion peut-être de profiter de sorties récentes comme Splatoon Raiders qui sera disponible dès le 23 juillet ou encore l'excellent Yoshi and the Mysterious Book qui est l'un des meilleurs jeux de la Switch 2 cette année. On pourrait également citer Rhythm Paradise Groove, fraîchement disponible, ou encore les portages de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster si vous voulez replonger replonger dans l'univers de ces deux titres emblématiques de la série.

Pour profiter de la réduction, il faut entrer le code promo suivant lors de votre achat, juste avant de finaliser la commande. Assurez-vous que le code correspond bien à la région de votre compte Nintendo, il s'agit ici d'une carte à destination de l'Europe, sinon il ne sera pas reconnu. Une fois la commande validée, vous recevez le code de la carte eShop par email et il ne vous restera plus qu'à l'activer sur votre Nintendo Switch.

Rendez-vous sur la page de la carte eShop Nintendo 100 € sur Eneba.

Ajoutez le produit à votre panier.

Une fois sur la page du panier ou lors du passage en caisse, repérez le champ dédié aux codes promo

Saisissez le code NINTENDO100EU dans ce champ, puis validez.

dans ce champ, puis validez. Vérifiez que la réduction s'applique bien au prix affiché avant de confirmer le paiement.

Comment activer un code de téléchargement sur Nintendo Switch et Switch 2 ?

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez le Nintendo eShop.

Connectez-vous avec le compte Nintendo sur lequel vous souhaitez créditer la carte ou récupérer le jeu.

Sur la page d'accueil de l'eShop, faites défiler le menu de gauche (ou le menu du bas selon la version) jusqu'à trouver l'option "Entrer un code" (parfois affichée sous forme d'icône avec un ticket ou une carte cadeau).

Saisissez le code à 16 caractères exactement comme indiqué, sans espaces superflus.

Validez avec OK.

Le montant est automatiquement ajouté à votre solde Nintendo eShop