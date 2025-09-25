Annoncé en 2023, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur était l’un des jeux les plus attendus de la Nintendo Switch en 2025. Malheureusement, l’attente sera finalement un peu plus longue que prévu.

Voilà déjà bientôt deux semaines que Nintendo nous a offert son dernier Nintendo Direct, qui nous a permis d’avoir une belle vue d’ensemble sur ce qui nous attend au cours des prochains mois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Toutefois, en dépit d’une conférence plutôt riche en annonces, l’absence de certains jeux très attendus n’aura sans doute pas échappé à certains. À l’instar par exemple de celle de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, dont la sortie avait pourtant été annoncée pour 2025. Mais vous le sentez venir : cela a changé.

La prochaine aventure de Professeur Layton devra attendre

En effet, un an après sa dernière apparition au Tokyo Game Show 2024, le titre a finalement eu droit à un nouveau coup de projecteur lors de l’édition 2025 du salon japonais, où un nouveau trailer a été diffusé. Ce fut alors l’occasion pour Level-5 de confirmer ce que tout le monde craignait, à savoir que Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur ne sortira pas cette année comme annoncé. « Afin de livrer le jeu dans les meilleures conditions possibles, la sortie a été reportée à 2026 » nous dit-on notamment.

« Level-5 tient à présenter ses sincères excuses à tous les fans qui attendaient avec impatience la sortie de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur. […] Nous regrettons sincèrement tout désagrégement que ce retard pourrait causer et vous remercions vivement de votre compréhension et de votre soutien continu ». Autant dire qu’il s’agit d’un nouveau coup dur pour les fans, donc, qui attendent avec impatience l’arrivée d’un nouvel opus de Professeur Layton depuis la sortie de L’Héritage des Aslantes sur Nintendo 3DS en 2013.

Cela dit, comme pour Borderlands 4 dont nous avons appris hier le report sur Nintendo Switch 2, rappelons qu’il s’agit de la meilleure chose à faire pour permettre aux développeurs de nous livrer la meilleure version possible de leur jeu. Un jeu qui, cela va sans dire, est d’autant plus attendu qu’il marquera le retour de la franchise après une très longue absence. Rendez-vous en 2026 pour la sortie de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur donc, qui confrontera Layton à un nouvel antagoniste, Gunman King Joe, dans une aventure se déroulant un an après les événements du Destin Perdu.

Source : Level-5