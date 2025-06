Malgré tous les tests possibles et imaginables réalisés en interne, de nouvelles machines ne sont jamais à l'abri de problèmes une fois entre les mains des consommateurs. On pense notamment au tristement célèbre « cercle rouge de la mort » de la Xbox 360 qui a bien failli faire s'effondrer la branche gaming de Microsoft. Dans une certaine mesure, certains détenteurs d'une Nintendo Switch 2, pourtant sortie à travers le monde ce 5 juin 2025, auraient déjà fait les frais d'un problème matériel.

Ça chauffe déjà pour la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 semble bien parti pour connaître un parcours équivalent, si ce n'est peut-être plus prestigieux encore, que son illustre grande sœur, l'une des consoles s'étant le mieux vendue de l'histoire, avec 3,5 millions d'exemplaires écoulés quatre jours après son lancement. Malheureusement, certains ont eu une très mauvaise surprise dès l'ouverture du carton de leur console fraîchement acquise. Plus pernicieux, d'autres commenceraient déjà à relever des problèmes matériels sur leur modèle.

Sur les réseaux sociaux comme Reddit ou X.com, plusieurs exemples de tels problèmes relatifs à la Nintendo Switch 2 commencent à émerger. Certains détenteurs de la machine rapportent en effet que leur exemplaire affiche un panneau arrière qui commence à se déloger. Un tel phénomène n'est pas nouveau et touche beaucoup les smartphones, et serait dû au gonflement de la batterie lithium-ion. Ce qui serait le cas selon une réponse du service après-vente de Nintendo après avoir eu vent de la situation. Certains n'ont même pas eu le temps d'étrenner leur Nintendo Switch 2 et ont rapporté un problème similaire dès la sortie de la console de son carton.

Un problème de batterie gonflée n'est malheureusement pas un phénomène exceptionnel, mais survient généralement après plusieurs années d'utilisation. Ceci étant dit, la batterie de la Nintendo Switch 2 ne se trouve en réalité pas là où le panneau arrière se trouve délogé. Il s'agirait donc dans ce cas d'un problème de conception, hélas assez récurrent s'agissant du lancement en masse d'un nouveau produit. À toute fin utile, n'hésitez donc pas à rapporter le moindre problème rencontré sur votre machine, mais on croise les doigts pour qu'il n'y en ait aucun avant un long moment.

Sources : Reddit ; X.com