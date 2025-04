Après avoir fait l’objet de rumeurs, la Nintendo Switch 2 s’est révélée au grand jour il y a quelques semaines. Une annonce qui s’est faite dans la joie, mais aussi dans la douleur. Outre l’excitation évidemment liée à l’arrivée d’une nouvelle console, le prix de certains jeux ou encore les défauts de communication autour des jeux physiques ont quelque peu entaché les festivités. D’ailleurs, concernant les jeux Nintendo Switch 2, une question restait encore sans réponse : quid du prix des mises à niveau des jeux de la première console ? On a désormais une réponse.

On connait enfin le prix des mises à niveau Nintendo Switch 2

Oui, la Nintendo Switch 2 sera bien rétrocompatible, du moins en partie. Big N a bien précisé que de nombreux jeux Switch 1 seraient jouable sur la nouvelle console, mais pas tous. Certains heureux élus auront quant à eux le droit à des mises à niveau afin de pleinement tirer parti des nouvelles fonctionnalités de la nouvelle machine. Un processus que les joueurs connaissent bien puisqu’on y a le droit depuis plusieurs générations désormais, et ça s’est nettement démocratisé avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series.

Comme chez la concurrence, Nintendo fera donc payer ses mises à niveau et l’on connait désormais combien il nous en coûtera. C’est le site très officiel sur Nintendo Store qui vient de nous vendre la mèche. Si vous possédez donc un jeu Switch 1 éligible, comptez donc entre 9,99€ et 19,99€ selon le jeu pour acquérir son amélioration sur Nintendo Switch 2. On est donc dans la droite lignée de ce qu’il se fait sur PS5 et Xbox Series, sans trop de surprise, et ça devrait rassurer les joueurs pour le coup.





La différence de prix expliqué : certains jeux on bien plus que de simples améliorations graphiques !

Pour le moment, Nintendo n’a révélé que le prix des mises à niveau que de quatre jeux. Celles de Zelda Breath of the Wild et Zelda Tears of the Kingdom sont proposées à 9,99€. Grâce à la Switch 2, les jeux profiteront de graphismes nettement améliorés et d’une meilleure fluidité. Pour Mario Party Jamboree et Kirby et le Monde oublié, l’upgrade Nintendo Switch 2 coûtera en revanche 19,99€ puisqu’en plus des améliorations graphiques, les jeux embarqueront du contenu exclusif que l’on peut voir comme des DLC. Mario Party aura notamment de nouveaux mini jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2 et mettra à contribution les fonctionnalités de cette dernière ou encore la nouvelle caméra. Kirby fera de même avec un nouveau DLC Le Pays des étoiles filantes qui, lui aussi, utilisera les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2.

