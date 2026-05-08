Entre l’essor de l’IA, qui fait grimper les prix des composants tout en faisant fondre les stocks, et un contexte économique particulièrement compliqué, les constructeurs réajustent progressivement leurs grilles tarifaires. Xbox et PlayStation ont, un à un, déjà revu à la hausse le prix de leurs consoles et accessoires. Nintendo, de son côté, n’avait jamais vraiment caché qu’il finirait certainement, quoique fatalement, par suivre la même trajectoire, même si le constructeur semblait avoir jusqu’ici repoussé l'échéance aussi longtemps que possible pour favoriser le lancement de sa nouvelle console. Cette fois c’est officiel, la Nintendo Switch 2 va augmenter de prix partout à l’échelle mondiale, y compris en France.

Une augmentation de prix pour la Nintendo Switch 2

Lors de son dernier bilan financier, le constructeur japonais a ainsi fini par faire tomber le couperet : la Nintendo Switch 2 augmentera bien de prix à l'international. Le marché japonais sera cependant plus durement touché, puisque cette hausse s’appliquera également à la première Switch ainsi qu’aux abonnements au Nintendo Switch Online. En France, comme dans le reste de l’Europe, on s’en tire finalement à bon compte. Seule la Nintendo Switch 2 est concernée par cette révision tarifaire, avec un prix qui passera de 469,99€ à 499,99€. Une augmentation qui reste toutefois non négligeable, dans un contexte où le pouvoir d’achat des Français continue de s’éroder.

La « bonne » nouvelle, si tant est qu’on puisse en parler ainsi, c’est que cette nouvelle grille tarifaire de la Nintendo Switch 2 n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. De quoi laisser quelques semaines aux retardataires pour éviter les 30 euros supplémentaires sur la facture en profitant des meilleures offres sur la Nintendo Switch actuellement disponibles et à retrouver dans le tableau ci-dessous :



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Le Japon plus durement touché

Du côté du Japon, la pilule sera encore un peu plus difficile à avaler. La Nintendo Switch 2 y voit son prix grimper de 10 000 yens (environ 50€ ), mais la hausse ne s'arrête pas là. Toutes les déclinaisons de la Switch sont également concernées, qu'il s'agisse du modèle OLED, de la Lite ou de la console originale. Même constat pour le Nintendo Switch Online, dont l'abonnement individuel annuel, par exemple, passera de 4 900 à 5 900 yens à partir de juillet. Comme souvent dans ce genre de situation, Nintendo justifie cette révision tarifaire par « l'évolution des conditions du marché, qui devrait se prolonger à moyen et long terme ». Une formule également invoquée par la concurrence et que l'on risque encore d'entendre dans les mois à venir.

Source : Nintendo