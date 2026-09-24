La Nintendo Switch 2 vous propose de jouer gratuitement à ce qui pourrait bien être l'un des meilleurs jeux d'Ubisoft de ces dernières années, et ce n'est pas un Assassin's Creed. C'est l'excellent Prince of Persia The Lost Crown qui est actuellement gratuit dans la section jeux à l'essai pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online, mais l'offre est à durée limitée.

Prince of Persia The Lost Crown est jouable gratuitement sur Nintendo Switch 2 pour les abonnés

Régulièrement, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent profiter de certains jeux gratuitement pendant une durée limitée grâce aux jeux à l'essai. C'est le cas dès aujourd'hui avec Prince of Persia The Lost Crown, certainement l'un des meilleurs jeux d'Ubisoft de ces dernières années, bien loin de ses nombreux blockbusters. Il sera jouable gratuitement du 24 au 30 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2 pour tous les abonnés au Switch Online. Il s'agit d'un jeu de plateforme de type metroidvania dans lequel on doit explorer une vaste forteresse piégée par un étrange sortilège. L'immense édifice est évidemment envahi d'ennemis et de pièges acérés.

La force de ce jeu disponible sur Nintendo Switch 2 réside déjà dans sa boucle de gameplay maîtrisée qui assure une vraie montée en puissance. On explore les différents environnements en utilisant une vaste gamme de pouvoirs que l'on viendra déverrouiller petit à petit au fil de notre avancée. Non seulement c'est un plaisir à jouer, mais c'est aussi vraiment très beau et inspiré. La direction artistique est un régal pour les yeux et enchaîne les décors tous plus variés les uns que les autres. Cerise sur le gâteau sur Nintendo Switch 2, le jeu est aussi agréable à jouer en portable qu'en dock. C'est toujours très fluide et ça répond au doigt et à l'œil. Pas plus mal puisque le jeu est tout de même parfois très challengeant.

Vous allez de toute façon avoir quelques jours pour vous faire une idée par vous-même puisque le jeu est jouable gratuitement jusqu'au 30 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2 tant que vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online.