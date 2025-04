En amont de sa sortie le 5 juin à venir, la Nintendo Switch 2, ses jeux et accessoires s'ouvrent aux précommandes. On vous dresse une liste d'où acheter tout cela à meilleur prix.

À deux mois de sa sortie, la Nintendo Switch 2 s'ouvre donc officiellement dès maintenant aux précommandes, en tout cas chez nous. Outre la console, de nombreux jeux et accessoires se prêtent également à l'exercice. Nous vous proposons ainsi une liste détaillée de tout cela et où procéder aux précommandes, si vous souhaitez sécuriser votre achat avant le jour-J. Nous allons pour ce faire citer le site officiel de Nintendo, ainsi que différents revendeurs, pour vous aider à acquérir ce qui vous intéresse au meilleur prix.

Où précommander la Nintendo Switch 2 seule et son bundle avec Mario Kart World

Si vous souhaitez précommander la Nintendo Switch 2, vous avez pour l'instant deux options : obtenir la console seule, ou dans un bundle comprenant Mario Kart World. La première option vous coûtera, à son prix conseillé, 469,99 euros. Il est toutefois possible de la trouver légèrement moins cher dans d'autres boutiques Le bundle vous reviendra quant à lui à 509,99 euros, mais vous pouvez là encore le trouver à prix réduit chez certains revendeurs. À noter par ailleurs que ce bundle se montre plus rentable qu'acheter la console seule et Mario Kart World vendu séparément, puisqu'il est proposé à 79,99€ en dématérialisé, et à 89,99€ en physique.

A noter que vous pouvez aussi vous rendre sur le store officiel de Nintendo, mais il y a plusieurs prérequis, expliqués directement sur le site.

Plusieurs jeux déjà disponibles en précommande

En plus de l'ouverture de la Nintendo Switch 2 aux précommandes, il est également possible de faire de même pour certains jeux qui seront disponibles à son lancement le 5 juin. Nous avons notamment deux titres exclusifs à la console : Mario Kart World, aux prix déjà mentionnés ci-dessus, et Donkey Kong Bananza, proposé quant à lui à 69,99€ en dématérialisé, et 79,99€ en physique. Là encore, tout plein d'offres sont aussi disponible sur le site officiel de Nintendo si vous le souhaitez.

Sont ensuite disponibles à la précommande des versions Nintendo Switch 2 de jeux déjà sortis sur sa grande sœur. Il est question ici de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby et le Monde Oublié et Super Mario Party Jamboree. À noter que les deux premiers profitent du hardware plus puissant de la console pour afficher de plus beaux graphismes et de meilleures performances. Les deux derniers reçoivent les mêmes bienfaits, mais aussi du nouveau contenu exclusif. Ils sont quoi qu'il en soit proposés à 69,99€ en dématérialisé, et à 79,99€ en physique. Rappelons par ailleurs que, si vous possédez déjà ces jeux, une mise à niveau sera possible, moyennant un paiement supplémentaire, à moins d'être abonné au Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

De nombreux accessoires Nintendo Switch 2 aussi en précommande

Enfin, la Nintendo Switch 2 arrive avec une foultitude d'accessoires. À commencer bien sûr par les manettes. Sur ce point, vous avez le choix entre les Joy-Con 2 à 89,99€, la Manette Pro au même tarif.

Outre les manettes, nous avons d'autres accessoires visant à mettre en avant de nouvelles fonctionnalités de la console comme le GameChat. Comme par exemple la caméra mise en avant lors du Nintendo Direct, avec une qualité vidéo en 1080p, moyennant 59,99€. Il existe également une caméra Plante Piranha, plus esthétique mais avec une qualité vidéo nettement inférieure de 480p, moyennant cette fois 39,99€. Si vous comptez vous offrir Mario Kart World, seul ou dans son bundle accompagnant la Nintendo Switch 2, il existe également des volants pour les Joy-Con 2, proposés dans un lot de deux à 19,99€. Pour rester sur les Joy-Con, un support de recharge est enfin disponible en précommande à 34,99€. Vous pourrez retrouvez l'intégralité des offres sur le site officiel de Nintendo.

Enfin, des accessoires pour le transport de votre Nintendo Switch 2 ou son stockage s'ouvrent aussi aux précommandes. Dans le premier cas, vous avez deux options : une pochette de transport simple avec protection d'écran à 24,99€ ; ou une pochette All-In-One, qui peut accueillir la console, son dock, deux manettes Joy-Con 2, plusieurs câbles et six cartes de jeu, le tout pour 74,99€.