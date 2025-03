La Nintendo Switch 2 fera officiellement les présentations le 2 avril prochain. L’occasion de découvrir ce que la console aura dans le ventre, mais aussi d’en apprendre davantage sur les jeux qui accompagneront sa sortie. Car si la console a été officiellement annoncée, les titres confirmés sur la machine next-gen se comptent sur les doigts de la main. Les éditeurs attendent sans doute le grand jour pour confirmer la venue de leurs jeux sur la Nintendo Switch 2, mais il y en a un qui a décidé de se mouiller aujourd’hui.

Un gros carton revient sur Nintendo Switch 2

Si les jeux de simulation sont légion, leur cote a explosé ces dernières années. Merci aux streamers qui ont largement développé leurs fanbase en mettant leurs concepts souvent décalés et drôles. Les exemples de succès inattendus sont nombreux, mais s’il n’y en a bien un dont on n’avait pas vu venir le carton c’est Powerwash Simulator. Ce sont au total plus de 17 millions de joueurs qui ont déjà enfilé leurs blouses et ont attrapé leurs savonnettes. Un chiffre impressionnant, largement porté par sa disponibilité dans le Xbox Game Pass puis le PS Plus. Face à ce succès retentissant, FuturLab va remettre le couvert avec Powerwash Simulator 2.

Prévu pour 2025 sur PS5, Xbox Series, PC et ô surprise Nintendo Switch 2 (via Eurogamer), cette suite reprendre presque en tout point la formule qui a fait la renommée du premier épisode. Il faudra alors ressortir le nettoyeur haute pression pour décrasser tout un tas d’environnements variés pour leur redonner leur éclat d’antan. Au programme, une nouvelle campagne basée à Muckingham, des villes inédites allant Sponge Valley, Power Falls et Lubri City qui ont besoin d’un bon coup de karcher. Grandes nouveautés, vous pourrez jouer à deux en écran partagé, participer à une campagne partagée en ligne et même créer votre propre base et la décorer selon vos envies. FuturLab a d’ores et déjà annoncé la couleur : des informations sur la version Nintendo Switch 2 seront partagées ultérieurement, sans doute après que le constructeur ait dévoilé sa console en bonne et due forme le mois prochain.

