Les rumeurs sur l’arrivée de jeux Xbox sur PS5 et Nintendo Switch 2 s’intensifient. Après Starfield, Halo: The Master Chief Collection et DOOM: The Dark Ages, un autre titre pourrait rejoindre la liste. De quoi faire plaisir aux fans et inverser un peu la tendance. De quoi s'agit t-il ?

Un portage sur Nintendo Switch 2

Le jeu en question qui pourrait sortir sur Nintendo Switch 2 est donc Perfect Dark. Un détail dans une offre d’emploi du studio The Initiative intrigue les fans. Il pourrait laisser entendre que le jeu ne serait plus exclusif à Xbox et PC. Le 22 janvier, The Initiative, le studio en charge de Perfect Dark, a publié une offre d’emploi pour un ingénieur en graphismes.

L’un des critères demandés ? La capacité à "optimiser et assurer l’évolutivité des fonctionnalités de rendu pour plusieurs plateformes et différents paramètres de qualité". Sur le papier, cela pourrait simplement concerner les différences graphiques entre PC et Xbox Series X|S. Mais avec les nombreuses rumeurs autour de l’ouverture de Microsoft à d’autres consoles (comme la Nintendo Switch 2), ce détail fait forcément parler.

Microsoft prêt à partager ses exclusivités ?

Depuis quelques semaines, Microsoft semble vouloir élargir son catalogue en dehors de l’écosystème Xbox. Plusieurs jeux développés en interne pourraient bientôt arriver sur PS5 et Switch 2. Récemment, Forza Horizon 5 a été annoncé sur PS5, un choix qui confirme ce virage stratégique. Certains insiders évoquent aussi Fable comme candidat potentiel. Avec cette offre d’emploi, Perfect Dark semble lui aussi sur la sellette. Pour l’instant, Microsoft et The Initiative n’ont rien confirmé. Perfect Dark reste officiellement une exclusivité Xbox et PC. Mais avec la présentation de la Nintendo Switch 2 prévue en avril, Microsoft pourrait profiter de l’événement pour clarifier sa nouvelle politique.

Pour rappel, le reboot de Perfect Dark est un jeu d’action et d’infiltration en vue à la première personne. On y incarne Joanna Dark, une agente secrète évoluant dans un futur dystopique. L’intrigue tourne autour d’un monde en crise où les multinationales ont pris le pouvoir. Le projet a connu un développement chaotique, avec plusieurs départs au sein de l’équipe. En 2021, Crystal Dynamics (Tomb Raider, Marvel’s Avengers) a été appelé en renfort pour accélérer la production. Une sortie sur Nintendo Switch 2 permettrait d'ouvrir le jeu à un nouveau type de public.

