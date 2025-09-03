La Nintendo Switch 2 pourrait bien accueillir l'un des derniers gros jeux du marché après son succès phénoménal sur les autres plateformes. Ça se confirme de plus en plus.

Dans l'attente d'un Direct de plus en plus proche, les spéculations vont bon train sur les futures nouveautés de la Nintendo Switch 2. Cette nouvelle console s'étant bien plus ouverte aux éditeurs-tiers, l'espoir de voir des jeux que nous n'aurions pas vus sur sa grande sœur est permis. Mais, pour l'un des plus gros succès de 2025, l'ambition semble dépasser les espoirs et prendre un chemin concret.

Un succès de 2025 en projet sur Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 a frappé fort d'entrée en proposant Cyberpunk 2077 dès son lancement et en annonçant d'autres AAA déjà parus pour un avenir proche. Chacun représente évidemment un défi d'optimisation et demandera certainement aux joueuses et joueurs les plus pointilleux de faire preuve d'indulgence.

Cependant, ça reste un véritable atout pour la Nintendo Switch 2 d'accueillir autant de titre d'envergure, de Star Wars Outlaws à Elden Ring, en passant par le futur Borderlands 4. Bien que les fans de la marque jurent avant tout par ses exclusivités first-party, l'arrivée massive des éditeurs-tiers sur marché de l'hybride ouvre la console à un public toujours plus large.

Elle-même attire les développeurs les plus ambitieux, désireux de faire connaître leurs jeux au plus grand nombre. C'est notamment le cas du président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto. Dans une récente interview donnée au média japonais Nikkei, il ne s'est pas caché de son envie de porter l'un de ses derniers gros jeux sur la Nintendo Switch 2, à savoir Monster Hunter Wilds.

L'homme est en effet revenu sur les chiffres de vente de Monster Hunter Wilds. Le dernier épisode de la saga a performé a plus de dix millions d'exemplaires à travers le monde dans le mois qui a suivi sa sortie. Malgré cette prouesse, Tsujimoto estime qu'il aurait pu aller plus loin, mais que le prix de la PS5, notamment au Japon, aurait freiné les ventes.

Désormais, la prochaine étape pour Capcom est de mettre Monster Hunter Wilds dans le plus de main possible. L'éditeur prend alors pour exemple la Nintendo Switch 2 et son prix bien plus abordable pour étendre le marché. Sans le dire de façon explicite, Tsujimoto fait bien comprendre que le projet d'un portage sur la console de Big N est plus qu'envisagé au sein du studio.