Outre de grosses exclusivités à venir prochainement sur Nintendo Switch 2 pour garnir encore son catalogue, la console hybride de Big N doit également compter sur des éditeurs tiers pour combler les moments de creux. En l'occurrence, il serait question d'une des plus grosses productions Xbox à venir en 2026 qui fait parler d'elle et d'un potentiel portage sur l'appareil hybride du constructeur japonais, mais peut-être pas pour cette année. On vous conte les derniers bruits de couloir.

Nouvelles affabulations du portage d'un gros jeu tiers sur Nintendo Switch 2

Pour l'heure, la stratégie d'ouverture de Xbox a principalement ciblé la PS5, au grand dam de la Nintendo Switch 2, comme plateforme concurrente accueillant ses derniers productions majeures comme Indiana Jones et le Cercle Ancien, DOOM The Dark Ages ou encore The Outer Worlds 2, entre autres exemples. À l'occasion du Xbox Developer Direct 2026 d'hier soir, la branche gaming de Microsoft l'a encore confirmé en annonçant que Fable 4 sortira en automne 2026 sur PS5 en plus des traditionnels PC et Xbox Series, et Forza Horizon 6 arrivera à une date ultérieure sur PS5, mais ciblera d'abord PC et Xbox Series pour sa sortie initiale le 19 mai 2026.

Mais les plans de Xbox n'excluraient pas complètement la Nintendo Switch 2 pour autant, surtout compte tenu des excellents chiffres de vente de cette dernière depuis sa sortie en juin 2025. Jez Corden chez Windows Central a ainsi notamment spécifiquement évoqué que la branche gaming de Microsoft envisagerait à terme de porter Fable 4 sur l'appareil hybride de Big N. « J'ai entendu dire que Fable sur Switch 2 n'est pas à 100% défini pour le moment, mais en considération pour l'avenir ».

Pour l'heure, la priorité de la branche gaming de Microsoft est toutefois de porter ses futures grosses productions sur PS5. Une fois cela fait, il se pourrait toutefois que les développeurs sous sa férule se penchent sur le portage de leurs jeux sur Nintendo Switch 2. Compte tenu du fait que Fable 4 ne sortira que dans le courant de l'automne 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, il se pourrait toutefois que, si version Switch 2 il y a, elle ne reste qu'une Fable jusqu'à 2027 au plus tôt. L'avenir nous le dira.

Source : Jez Corden sur X.com