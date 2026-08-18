Après un leak il y a quelques jours, un autre confirme et précise plus avant le déploiement prochain sur Nintendo Switch 2 du dernier jeu d'une licence légendaire sous l'égide de Xbox.

Alors que la Nintendo Switch 2 a fêté en juin 2026 son premier anniversaire et malgré quelques exclusivités phares à son actif, la machine peut majoritairement remercier les éditeurs tiers pour garnir son catalogue, ainsi que les portages de nombreux titres déjà sortis depuis un moment sur les autres plateformes. Tel semble être prochainement le cas concernant le dernier né d'une licence légendaire de Blizzard, sous pavillon Xbox, sorti en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, et qui entend d'après d'insistants leaks vouloir répandre son influence démoniaque sur l'appareil hybride de Big N.

Un portage diabolique se précise encore pour une arrivée prochaine sur Nintendo Switch 2

Il y a quelques jours, le leaker généralement bien informé Billbil-kun de Dealabs avait rapporté qu'un certain Diablo 4, l'un des plus gros succès récents de Blizzard, désormais fort de deux extensions intitulées Vessel of Hatred (octobre 2024) et Lord of Hatred (avril 2026), se préparerait à envahir le Sanctuaire qu'est la Nintendo Switch 2 avec un peu de retard, comme Diablo 3 l'avait fait en son temps sur la grande sœur de la console hybride du géant japonais.

Le leaker de Dealabs avait ainsi corroboré de nombreux bruits de couloir laissant entendre que Diablo 4 allait effectivement tôt ou tard ajouter la Nintendo Switch 2 à son tableau de chasse, en précisant que cela aurait lieu entre le 13 et le 15 septembre 2026. Via un nouvel article, il revient avec de plus amples informations : le dernier titre phare de Blizzard aura droit sur la dernière console de Big N à un portage du nom de Age of Hatred Collection, avec une sortie apparemment fixée au 15 septembre 2026.

© Blizzard

Que contiendra Diablo 4 Age of Hatred Collection et à quel prix ?

Comme son nom l'indique, la collection Diablo 4 Age of Hatred à destination de la Nintendo Switch 2 devrait en principe inclure non seulement le jeu de base, mais aussi les deux extensions sorties par la suite, à en croire Billbil-kun. Il a même avancé que cette collection aura droit à une version numérique et physique, au prix visiblement commun de 69,99 €.

En attendant une confirmation officielle de ce portage Nintendo Switch 2 a priori très bientôt

Si le dernier rapport de Billbil-kun s'avère très précis et détaillé, reste tout de même à attendre une confirmation officielle pour le portage Nintendo Switch 2 de Diablo 4 Age of Hatred Collection. Alors que la Gamescom 2026 arrive la semaine prochaine, on peut s'attendre à une telle annonce à ce moment-là.

Autrement, rappelons que Blizzard va tenir du 12 au 13 septembre une nouvelle Blizzcon après plusieurs années absences. Soit le théâtre parfait pour annoncer un tel portage, d'autant plus si sa date de sortie est effectivement prévue pour le 15 septembre 2026. Rendez-vous donc prochainement pour en avoir le cœur net.

© Blizzard

Source : Dealabs