C’est bon, c’est sorti. Depuis le 24 juillet, Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV est disponible sur la nouvelle console de Nintendo. Un party game à 80 €, pensé pour faire briller la Nintendo Switch 2 avec quelques nouveautés. Mais à y regarder de plus près, tout n’est pas aussi festif qu’annoncé...

Une version Nintendo Switch 2… qui ne touche pas au jeu de base ?

À première vue, on pouvait s’attendre à une édition remaniée, plus fluide, plus belle, plus rapide. Mais surprise : la partie principale du jeu, celle qu’on connaît déjà sur la première Switch, n’a pas été retouchée. Elle tourne toujours en 720p en portable et en 1080p sur téléviseur. Pas de boost graphique, pas de meilleure performance sur Nintendo Switch 2.

Concrètement, si vous lancez une partie en mode standard, vous jouez exactement à la même version que sur Switch 1. Rien n’a changé. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a quand même du neuf. Le mode Jamboree TV, exclusif à cette édition Nintendo Switch 2, propose une poignée de mini-jeux inédits. Ils exploitent mieux les capacités techniques de la nouvelle console. On y trouve des mécaniques basées sur la détection de mouvement, la précision tactile ou encore le retour haptique. Et oui, c’est fun, surtout à plusieurs.

Mais voilà le hic : cette partie du jeu est totalement séparée du reste. Elle ne permet pas d’accéder à certaines fonctions populaires du jeu original. Par exemple, impossible d’y activer le mode Règles Pro. Et les succès ont carrément disparu de ce mode. On se retrouve donc à devoir choisir entre l’ancien jeu complet ou le nouveau mode modernisé mais limité sur Nintendo Switch 2.

Un prix élevé, pour une valeur pas si claire

80 €. C’est le prix affiché pour cette édition Nintendo Switch 2. Et forcément, la question revient : est-ce que ça les vaut ? Pour les nouveaux joueurs qui découvrent Mario Party, peut-être. Pour les fans de longue date, l’intérêt est plus discutable. Surtout quand la version de base reste identique et que les nouveautés sont enfermées dans un mode à part. Certains y verront une première étape vers un vrai Mario Party nouvelle génération. D’autres, une mise à jour déguisée vendue un peu trop cher.

Oui, il y a du nouveau. Oui, Jamboree TV propose quelques idées originales. Mais non, Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch 2 n’est pas une refonte du jeu. C’est un entre-deux, qui modernise un peu sans aller jusqu’au bout. Résultat : une expérience plaisante, mais inégale.

