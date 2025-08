Des premières rumeurs à l’officialisation et jusqu’à sa sortie, la Nintendo Switch 2 a fait couler beaucoup d’encre. La dernière console de Nintendo a beaucoup d'arguments en sa faveur, mais d’autres points font grincer des dents, notamment en ce qui concerne les jeux physiques. C’est quelque chose qui a choqué les joueurs à la sortie lorsqu'ils ont constaté que plus de la moitié des jeux physiques n’en étaient pas vraiment. Boites vides ne comportant qu’un code, cartouches vides nécessitant de grosses mises à jour, etc. Peu de jeux sont finalement réellement des cartouches avec le logiciel dans son entièreté. Mais cette tendance pourrait bien changer.

L'un des points noirs de la Nintendo Switch 2 bientôt corrigé ?

L’un des premiers arguments soulevés par cette nouvelle tendance serait le coût des jeux physiques et le manque de rentabilité de ces derniers. Depuis plusieurs années maintenant, les ventes de jeux physiques ont grandement chuté au profit des jeux numériques. La Nintendo Switch première du nom représentait d’ailleurs l’un des derniers bastions. En parallèle, le coût du développement et de la production des jeux a augmenté. Un écart se creuse et la question de la rentabilité est rapidement mise sur la table. Le souci étant que Nintendo ne propose qu’une seule gamme de cartouches avec une capacité de 64Go. Coûteux et inutile pour les titres de moyen et petit calibre. Ce serait donc là une raison pour laquelle nous aurions le droit à des jeux physiques Nintendo Switch 2 qui n’en sont pas. Toutefois, le fournisseur principal de Nintendo en matière de cartouche pourrait bien tout changer et sauver la mise à de nombreux développeurs.



Un exemple de « Carte clé de jeu », les « faux jeux physiques »

Il pourrait y avoir du nouveau chez les jeux physiques

Cette bonne nouvelle nous a été donnée par un rapport de l’entreprise Macronix, qui fournit les puces des cartouches Switch et Nintendo Switch 2. Alors que la firme enregistre des revenus à la baisse, elle déclare qu’elle proposera à l’avenir une plus grande offre avec sa propre puce « NAND MLC ou une NAND 3D produite en externe » afin de répondre à la « demande de différents besoins de capacité ». Bien que Macronix ne donne pas de détail sur le sujet, on peut imaginer des puces de plus faible capacité qui seraient donc moins chères et bien plus intéressantes pour les jeux Nintendo Switch 2 peu volumineux.

À l’inverse, on peut aussi s’attendre à des cartouches de plus grandes capacités pour les jeux de grande taille. Du côté des joueurs, cela pourrait amener à un retour en force des jeux physiques sur Nintendo Switch 2 et la fin des « fausses cartouches ». Mais ça, c'est à Big N d'en décider par la suite, ainsi qu'aux développeurs et éditeurs de jouer le jeu. Ce n’est pas encore demain la veille que tout changera, mais ça pourrait être en bonne voie. En attendant, il faudra continuer de faire avec. Faites toujours bien attention en achetant vos jeux physiques Nintendo Switch 2 surtout si ce ne sont pas des exclusivités.

Source : uanalyze