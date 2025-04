Une fois de plus, la Nintendo Switch 2 fait beaucoup parler suite à une décision de Nintendo qui semble en agacer plus d’un sur les versions des jeux. Voyez plutôt.

Alors que la Nintendo Switch 2 se dévoile enfin officiellement, on vous invite d'ailleurs à lire notre recap, une zone d’ombre suscite déjà de nombreuses réactions chez les joueurs. Certains titres réédités sous le label « Nintendo Switch 2 Edition » ne contiendraient pas l’intégralité du contenu sur la cartouche. Une situation qui soulève des interrogations, notamment sur la question de la préservation du jeu vidéo.

Un packaging trompeur pour la Nintendo Switch 2 ?

Sur le papier, les jeux estampillés « Switch 2 Edition » semblent prometteurs. Visuellement repensés, optimisés pour la nouvelle console Nintendo Switch 2, ces titres emblématiques comme Zelda: Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, Metroid Prime 4: Beyond ou encore Pokémon Legends Z-A se déclinent en versions « améliorées ». Mais derrière la jaquette, une surprise attend les acheteurs : la cartouche incluse serait en réalité celle de la première Switch, accompagnée d’un simple code de téléchargement pour accéder à la mise à jour « Switch 2 Edition »...

Ce système implique donc que pour profiter de la version optimisée, une connexion internet est indispensable. Le contenu de la « Switch 2 Edition » ne serait pas embarqué sur la cartouche physique, ce qui pose problème à plusieurs niveaux. D’abord, cela rend le jeu injouable dans sa version complète hors ligne, ce qui est un comble pour une console aussi axée sur la portabilité. Ensuite, en cas de fermeture des serveurs ou d’impossibilité d’accéder au téléchargement, le contenu Nintendo Switch 2 pourrait être définitivement perdu.

Un casse-tête pour la conservation du patrimoine vidéoludique

Pour les amateurs de version physique et les défenseurs de la préservation des jeux, cette pratique est un vrai point noir. Sans accès aux serveurs, ces éditions deviennent incomplètes. Aucune trace physique du contenu amélioré ne subsistera, contrairement aux cartouches classiques qui permettent de jouer sans connexion, même des années plus tard. Certains y voient une dérive pour la Nintendo Switch 2, déjà amorcée sur d'autres plateformes, qui pousse encore davantage vers le tout-dématérialisé.

L'information provient d’un échange entre un client et un représentant du service client de Nintendo. Ce dernier a confirmé que les mises à niveau seraient fournies via des codes. Une source qui reste à prendre avec précaution, car ces services sont souvent externalisés et peu au fait des décisions techniques internes. Toutefois, les messages marketing sur les jaquettes, mentionnant que l’upgrade pack est également disponible séparément, laissent penser que cette approche hybride est bien réelle.

Cette décision pour la Nintendo Switch 2 semble s’inscrire dans une logique de transition douce entre les deux générations de consoles. Plutôt que de forcer les joueurs à tout racheter, Nintendo propose une solution d’upgrade. Reste que ce modèle hybride crée une forme de confusion et risque de frustrer les collectionneurs, habitués à une certaine exigence en matière de support physique.

Source : bsky