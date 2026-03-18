Après avoir annoncé sa date de sortie lors du gros Pokemon Presents de février dernier, ce nouveau gros jeu rejoint gratuitement le catalogue des grands classiques de la GameCube dès aujourd'hui. Cette collection de jeux est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2 dans le cadre d'un abonnement au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Un jeu culte de la GameCube rejoint gratuitement les classiques sur Nintendo Switch 2

C'est donc un jeu Pokemon marquant qui débarque aujourd'hui gratuitement dans le catalogue des grands classiques de la GameCube et il s'agit de Pokemon XD : le Souffle des Ténèbres. Avant d'arriver entre les mains des joueurs Nintendo Switch 2 abonnés au Nintendo Switch Online, le jeu est sorti sur la console cubique de Big N en 2005. Il s'agit d'un RPG en 3D dans lequel il était possible de croiser les fameux pokemon obscures, des versions sombres et puissantes des créatures que l'on connaît tous. On se souvient notamment de l'impressionnant Lugia Obscur, la grande vedette de ce Pokemon XD : Le Souffle des Ténèbres. À l'origine, Lugia est un oiseau légendaire gigantesque vedette de Pokemon Argent.

Les joueurs Nintendo Switch 2 abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel peuvent donc dès maintenant découvrir, ou redécouvrir, ce jeu culte des années 2000. Dans Pokemon XD, on incarne un garçon ou une fille, qui se lance dans une quête pour sauver les pokemon obscures de leur état néfaste. Pour ce faire, il faut les capturer avec un objet spécial qui permet de les libérer une bonne fois pour toutes. Un jeu qui fait suite à l'excellent Pokemon Colosseum et qui proposait à l'époque des combats en 3D dantesques avec une mise en scène assez incroyable pour l'époque. Maintenant, il sera possible d'en profiter aussi bien en nomade que sur grand écran et même d'y jouer comme à l'époque avec la manette GameCube spéciale Nintendo Switch 2.