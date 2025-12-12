« Donne-nous un signe ! Quel âge as‑tu ? » sont autant de phrases qui seront criées dans le Game Chat de la Nintendo Switch 2 dès 2026. Un jeu phénomène s’est confirmé sur la console.

Big N s’est fait particulièrement discret lors des Game Awards 2025. Pas de DLC pour Mario Kart World, pas de nouvelles annonces, seulement quelques publicités pour promouvoir la Nintendo Switch 2 sur le marché américain avant les fêtes de fin d’année. Il y a malgré tout eu quelques surprises pour les joueurs de la dernière console hybride, à commencer par un jeu façon Split Fiction aux airs d’anime des années 80, ainsi que l’un des phénomènes de ces dernières années qui fera prochainement son arrivée sur la Nintendo Switch 2, comme annoncé lors des Game Awards 2025.

Phasmophobia arrive sur Nintendo Switch 2

Vient à point qui sait attendre. Selon plusieurs sources réputées, Nintendo aurait joué la carte de la prudence avant le lancement de sa nouvelle console. L’éditeur japonais n’aurait en effet envoyé les kits de développement qu’à quelques partenaires de confiance, dont CD Projekt RED avec Cyberpunk 2077 ou Avalanche Studios pour Hogwarts Legacy. En d’autres termes, plusieurs portages arriveront tardivement pour certains grands noms de l’industrie, alors que la situation semblait plus délicate pour les studios indépendants. La Nintendo Switch 2, désormais sortie, davantage de développeurs ont pu se pencher sur des versions dédiées à la console, dont l’un des meilleurs jeux coop : Phasmophobia. Le jeu d’horreur coopératif, où les joueurs incarnent des enquêteurs paranormaux devant détecter des esprits hantant divers lieux, arrivera sur la console en 2026, sans date plus précise.

Pour rappel, vous invite à collecter des indices et à identifier le type de fantôme qui vous traque à l’aide de divers équipements à débloquer et à améliorer. La puissance du jeu, c’est sa capacité à jouer avec nos peurs, en réagissant à nos actions et ce que l’on se communique dans le micro. Un jeu aussi addictif que terrifiant, qui viendra donc frissonner les joueurs de la Nintendo Switch 2 l’année prochaine.

Qu'est-ce qui sera inclus dans la version ?

« Nous sommes ravis d'annoncer que Phasmophobia arrive sur Nintendo Switch 2. C'est quelque chose que notre communauté et toute l'équipe de Kinetic Games attendaient depuis longtemps. Nous sommes donc très heureux que ce secret bien gardé soit enfin révélé. Avec la version 1.0 prévue pour 2026, c'est le moment idéal pour permettre à de nouveaux joueurs de découvrir le jeu », a déclaré Daniel Knight, PDG et directeur de Kinetic Games, dans un communiqué officiel. Les joueurs Nintendo Switch 2 pourront ainsi profiter de toutes les mises à jour que le jeu a reçues tout au long de l’année.

Source : Kinetic Games